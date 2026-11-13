Skins, Battle Passes und virtuelle Coins gehören schon seit langer Zeit fest zum Gaming dazu. Europäische Verbraucherschützer haben jüngst Bezahlsysteme von neun bekannten Videospielen auf den Prüfstand gesetzt. Im Mittelpunkt steht eine Frage, die viele Gamer kennen: Wie transparent sind die Preise in In-Game-Shops tatsächlich?

Entweder man liebt es oder ignoriert es: ein neues Outfit für den Lieblingscharakter, zusätzliche Inhalte oder ein paar Credits für das nächste Event. Wer regelmäßig zockt, kennt diese Angebote nur zu gut. Anstatt mit echtem Geld bezahlt man aber nun immer häufiger mit einer virtuellen Währung. Und das Problem an der Sache ist, dass der tatsächliche Wert zuerst umgerechnet werden muss.

Am 30. September 2026 hat das EU-Verbraucherschutznetzwerk CPC deshalb koordinierte Verfahren gegen neun Spieleunternehmen eingeleitet. Bei bestimmten Verkaufspraktiken gehen die Behörden von möglichen Verstößen gegen das EU-Verbraucherrecht aus.

Die Spiele auf der Prüfliste

„Candy Crush Saga“ und „Hunt: Showdown 1896“ auf derselben EU-Liste? Klingt erstmal nach einer seltsamen Mischung. Doch genau diese beiden Spiele werden nun genauer unter die Lupe genommen. Erwischen könnte es auch die Bezahlsysteme von „Minecraft„, „Valorant“ und „Clash of Clans„. Komplettiert wird die Liste durch „For Honor„, „Gardenscapes„, „Forge of Empires“ und „Mech Arena„.

Ob Shooter, Strategiespiel oder bunter Zeitvertreib fürs Handy, die Behörden interessieren sich vor allem dafür, wie in den Shops kassiert wird.

Das eigentliche Problem ist dabei nicht, dass Entwickler mit Skins, virtuellen Münzen und anderen Extras Geld verdienen wollen. Den Behörden geht es vor allem um die Preise. Wer beispielsweise 1.000 Coins kauft, sollte ohne langes Nachrechnen erkennen können, wie viel ein einzelner Gegenstand tatsächlich kostet. Und das ist bei vielen Games nicht so einfach, wie es zuerst scheint.

Ähnlich genau sollte man auch hinschauen, wenn es um Online-Casinos geht. Dicke Boni klingen erstmal gut, aber was steckt dahinter? Das Online-Vergleichsportal Casino Guru schaut sich Casinoseiten in Österreich genauer an und prüft, wer die Läden betreibt, welche Lizenzen vorliegen und wo es bei den Bonusregeln hakt. Erfahrungen von Spielern kommen noch dazu. Denn ein Bonus von ein paar Hundert Euro ist schnell wertlos, wenn die Auszahlung später zum Geduldsspiel wird.

Wenn aus 1.000 Coins eine Kostenfalle wird

Du willst einen Skin für 1.200 Credits kaufen. Im Shop gibt es aber nur Pakete mit 1.000 oder 2.000 Credits. Pech gehabt. Also das größere Paket nehmen und für 800 Credits bezahlen, die du eigentlich gar nicht brauchst. Beim nächsten Einkauf fehlen dann vielleicht wieder ein paar Münzen. Also erneut aufladen.

Vor allem Free-to-Play-Spiele verdienen mit solchen Systemen ihr Geld. Dagegen spricht erstmal nichts. Schließlich müssen die Entwickler ihre Rechnungen bezahlen. Ärgerlich wird es, wenn man vor lauter Coins und Gems kaum noch durchblickt, was ein Gegenstand eigentlich kostet.

Die Europäische Kommission will solche Praktiken stärker kontrollieren. Preise sollen verständlich sein und Spieler nicht unnötig zum Kauf größerer Währungspakete gedrängt werden.

Dass damit gutes Geld verdient wird, überrascht wenig. Eine Untersuchung der Universität Graz unter 2.610 jungen Menschen zwischen 10 und 25 Jahren ergab, dass 55 Prozent bereits Geld für virtuelle Spielinhalte ausgegeben hatten. Die Arbeiterkammer veröffentlichte die Zahlen 2024.

Ein seltener Skin ist schließlich mehr als ein bisschen Farbe auf dem Bildschirm. Unter Freunden kann er zum Statussymbol werden. Kommt dann noch ein Countdown im Shop dazu, wird schnell gekauft, bevor das Angebot verschwindet.

Wer sich solche Spontankäufe sparen möchte, sollte zumindest die gespeicherten Zahlungsmethoden überprüfen. Ein paar grundlegende Regeln für den sicheren Kauf von Games im Internet helfen ebenfalls, unnötige Ausgaben zu vermeiden.

Was ist eigentlich mit den umstrittenen Lootboxen?

Jede Diskussion über fragwürdige Bezahlsysteme im Gaming endet früher oder später bei Lootboxen. Wenn man sie kauft, weiß man nicht mal genau, was man bekommt. Vielleicht ist ein seltener Gegenstand in der digitalen Kiste? Oder wieder mal nur irgendein Schrott, den man ohnehin schon dreimal hat.

Wenn man für die nächste Kiste erst wieder virtuelle Münzen kaufen muss, ist das noch ärgerlicher. Dann gibt man echtes Geld aus, ohne zu wissen, ob sich der Kauf überhaupt lohnt.

Wenn nichts Brauchbares dabei war? Vielleicht klappt es ja beim nächsten Versuch dann.

Ein bekanntes Beispiel ist „FIFA 23„. Der Ultimate-Team-Modus mit seinen kostenpflichtigen Kartenpaketen sorgte schon damals für Kritik. Schließlich steckt hinter jedem geöffneten Pack die Hoffnung, endlich einen der begehrten Topspieler zu ziehen.

Bei den aktuellen EU-Verfahren geht es allerdings in erster Linie um virtuelle Währungen und deren Verkauf. Lootboxen stehen dabei nicht ausdrücklich im Mittelpunkt. Wer jetzt auf ein generelles Verbot von Mikrotransaktionen hofft, dürfte also enttäuscht werden.

Die Behörden haben das Gespräch mit den betroffenen Unternehmen aufgenommen

Riot Games, Ubisoft und die anderen müssen sich nun mit den Vorwürfen auseinandersetzen. Ob daraus konkrete Änderungen entstehen, ist noch offen.

Sollten die Unternehmen die Bedenken nicht ausräumen, könnten nationale Verbraucherschutzbehörden weitere Schritte einleiten.

Für Spieler wären verständlichere Preise jedenfalls eine gute Sache. Niemand hat etwas dagegen, wenn ein Entwickler für seine Arbeit bezahlt werden möchte. Ein vernünftiger Skin darf schließlich Geld kosten.

Nur sollte man beim nächsten Einkauf nicht erst den Taschenrechner auspacken müssen, um herauszufinden, ob 1.350 Gems nun fünf, zehn oder fünfzehn Euro wert sind. Und wenn für einen Gegenstand schon wieder ein überteuertes Währungspaket gekauft werden muss, darf man ruhig fragen, wem das eigentlich etwas bringt.