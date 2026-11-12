GameTrack 2025: 6,1 Millionen Menschen in Österreich spielen Videospiele

Eine neue GameTrack-Studie zählt 6,1 Millionen Menschen in Österreich, die zumindest gelegentlich Videospiele spielen.

Österreichische Spielerinnen und Spieler machen laut der Studie „GameTrack 2025“ einen besonders großen Anteil der Bevölkerung aus. 6,1 Millionen Menschen im Alter von sechs bis 75 Jahren spielen demnach zumindest gelegentlich Videospiele. Das entspricht 78 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

Damit weist Österreich im Vergleich der 16 untersuchten EU-Länder den höchsten Anteil auf. Die Untersuchung wurde im Rahmen einer Presseveranstaltung vorgestellt und soll einen aktuellen Überblick über die Verbreitung von Videospielen in Österreich geben. Neben der reinen Zahl der Spielenden betrachtet GameTrack auch die Bedeutung des Mediums für unterschiedliche Altersgruppen.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Videospiele längst nicht auf eine einzelne Zielgruppe beschränkt sind. Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen Spiele in unterschiedlichen Formen und auf verschiedenen Geräten. Die Studie fasst dabei sowohl regelmäßiges als auch gelegentliches Spielen zusammen.

Für die Branche liefern die Zahlen einen Hinweis auf die große Reichweite interaktiver Unterhaltung im Land. Sie bilden zugleich eine Grundlage für weitere Gespräche über Spielekultur, Mediennutzung und die wirtschaftliche Bedeutung des Marktes.

Die vollständige Studie wurde vom Österreichischen Verband für Unterhaltungssoftware vorgestellt. Weitere Informationen zum Verband und zu seinen Aktivitäten finden sich auf der offiziellen OVUS-Website.