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Cinder City bringt Feedback-Verbesserungen in die Dezember-Alpha

von Hannes Linsbauer0

Cinder City kehrt im Dezember mit einer erweiterten Closed Alpha und zahlreichen Änderungen aus dem Spielertest zurück.

NC und BIGFIRE GAMES haben die nächste Closed Alpha von Cinder City angekündigt. Der Test findet vom 4. bis 6. Dezember 2026 statt. Anmeldungen sind bis zum 30. November möglich; teilnehmen können Spielerinnen und Spieler aus Nordamerika, Europa und Asien.

Die neuen Inhalte und Anpassungen basieren laut Entwickler auf nahezu 3.000 Rückmeldungen aus der Pre-Alpha im August. Für den Dezember-Test wurden unter anderem neue Einführungsmissionen ergänzt. Außerdem überarbeitet das Team die Munitionsökonomie und die Schwierigkeitskurve, um den Spielfluss nachvollziehbarer zu gestalten.

Mit zwei neuen Squad-Dungeons wächst auch das kooperative Angebot. Die Geschichte wird bis zum dritten Kapitel fortgeführt, während die offene Spielwelt deutlich größer ausfällt als zuvor. Das betreffende Areal soll viermal so groß sein wie in der vorangegangenen Testphase.

Cinder City ist als filmischer Science-Fiction-Shooter angelegt. Die Alpha dient weiterhin dazu, technische Abläufe, Missionsstruktur und Balance gemeinsam mit der Community zu prüfen. Die Entwickler wollen die Rückmeldungen aus dem Dezember-Test erneut in die weitere Entwicklung einfließen lassen.

Wer an der Testphase teilnehmen möchte, kann sich über die offizielle Anmeldeseite registrieren. Der Zugang zur Alpha ist begrenzt und wird nach Abschluss der Anmeldung vergeben.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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