The Elder Scrolls V: Skyrim feiert 15. Jubiläum mit einer Woche voller Aktionen

The Elder Scrolls V: Skyrim feiert sein 15-jähriges Bestehen mit einer ganzen Woche voller Aktionen und neuer Inhalte.

Am 11. November 2011 erschien The Elder Scrolls V: Skyrim erstmals. Zum 15. Geburtstag lädt Bethesda nun zu einer Themenwoche ein, die Community-Aktionen, Rückblicke und neue Inhalte miteinander verbindet. Im Mittelpunkt stehen Beiträge von Spielerinnen und Spielern sowie zusätzliche Inhalte für die aktuelle Special Edition.

Für The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ist derzeit ein Rabatt von bis zu 80 Prozent auf allen unterstützten Plattformen verfügbar. Damit soll auch neuen Abenteurern der Einstieg in die Provinz Himmelsrand erleichtert werden. Die Feierlichkeiten werden außerdem über soziale Kanäle und Beiträge der Community begleitet.

Eine neue, kuratierte „Skyrim 15“-Zusammenstellung für PC, Xbox und PlayStation ergänzt die Feier. Darin enthalten sind unter anderem die Erweiterung Legacy of Orsinum, die vertonte Begleiterin Kaitryn Fair-Shadows sowie die Legendary Dungeons: Dwarven Delves. Zusätzlich führt das Paket Orte ein, die aus anderen Spielen der Elder Scrolls-Reihe bekannt sind.

Auch The Elder Scrolls Online greift das Jubiläum auf. Die zweite Saison von „Echoes of Skyrim“ läuft derzeit, während das Kapitel Greymoor in das Grundspiel integriert wurde. Das Markarth-DLC ist im Rahmen der laufenden Aktionen kostenlos verfügbar; die Kampagne „Golden Endeavors“ soll noch bis zum 2. Dezember laufen.

Mit der Aktionswoche verbindet Bethesda den Rückblick auf eine der langlebigsten Rollenspielwelten mit neuen Möglichkeiten, Himmelsrand erneut oder zum ersten Mal zu erkunden.