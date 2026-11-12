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Conan: The Black Pyramid beim Golden Joystick Awards enthüllt

von Hannes Linsbauer0

Conan: The Black Pyramid verbindet Schwertkampf, Magie und kosmischen Horror in einem neuen Action-Roguelite.

Publisher Grindstone und Entwickler Games Farm haben Conan: The Black Pyramid bei den Golden Joystick Awards vorgestellt. Das Action-Roguelite-RPG entsteht unter offizieller Lizenz im Universum von Robert E. Howard und soll 2027 für PC über Steam erscheinen. Die Steam-Seite ist bereits online.

Im Zentrum steht eine geheimnisvolle Schwarze Pyramide, die Regeln von Raum und Zeit außer Kraft setzt. Conan, Solomon Kane, Dark Agnes und weitere Figuren erwachen in dem Labyrinth und müssen sich in wechselnden Durchläufen immer tiefer vorarbeiten. Jede Expedition soll neue Hinweise auf die Frage liefern, wer die Helden an diesen Ort gebracht hat.

Spielerinnen und Spieler können alleine oder gemeinsam mit einer zweiten Person im Online-Koop antreten. Insgesamt stehen fünf Charaktere zur Auswahl, die unterschiedliche Spielweisen ermöglichen. Nahkampf, Schwerttechniken, Schusswaffen und Magie lassen sich miteinander kombinieren. Während eines Kampfes baut sich außerdem eine mächtige Exekution auf, deren Einsatz taktisch geplant werden kann.

Für die Entwicklung der Builds dienen sogenannte Warrior Memories, antike Artefakte und Combat Masteries. Zusätzlich sammeln die Figuren Würfel, die entweder sofort für bessere Beute eingesetzt oder für spätere, riskantere Entscheidungen aufbewahrt werden können. Damit soll jeder Lauf einen eigenen Rhythmus aus Erkundung, Kämpfen und Entscheidungen erhalten.

Ein erster Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die düstere Welt. Weitere Details zu Veröffentlichung und Inhalten will das Team zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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