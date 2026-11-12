Edge of Memories: Neue Demo ab sofort spielbar

Die neue Demo von Edge of Memories ist ab sofort auf Steam spielbar und zeigt die überarbeiteten Systeme des kommenden Rollenspiels.

NACON hat eine neue Demo von Edge of Memories veröffentlicht. Die spielbare Fassung bietet einen ersten Einblick in die Welt, das Kampfsystem und die erzählerische Ausrichtung des Titels. Gleichzeitig wurden mehrere Rückmeldungen aus früheren Tests in die aktuelle Version eingearbeitet.

Die Demo enthält unter anderem Verbesserungen bei der Zugänglichkeit sowie Anpassungen an der dynamischen Kampfsteuerung. Spielerinnen und Spieler können so einen frühen Abschnitt erkunden und die Mischung aus Erkundung und actionreichen Auseinandersetzungen ausprobieren.

Zum Start der Demo wurde außerdem ein animiertes Intro vorgestellt. Regie führte Yukio Takatsu, der unter anderem an Persona 3 gearbeitet hat. Die englische Sprachfassung wird von Marion Schneider unterstützt, während Emi Evans an der japanischen Vertonung beteiligt ist.

Edge of Memories soll am 3. Dezember 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Die Demo dient damit auch als Vorschau auf die technische und spielerische Ausrichtung der finalen Version. Ein Trailer begleitet die Veröffentlichung und stellt die Welt des Spiels näher vor.

Die Demo kann ab sofort kostenlos über Steam heruntergeladen werden. Weitere Informationen zur Veröffentlichung und zu den unterstützten Plattformen will NACON im Vorfeld des Starts bekannt geben.