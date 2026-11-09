NACON bringt REVO-Controller-Serie für Xbox und PC auf den Markt

NACON bringt mit REVO und REVO MAX zwei neue Controller für PC, Xbox und Smart TV auf den Markt; ein drittes Modell soll 2027 folgen.

NACON erweitert sein Controller-Angebot um die neue REVO-Serie. Zum Start sind die Modelle REVO und REVO MAX erhältlich, während der REVO PRO im Laufe des Jahres 2027 erscheinen soll. Die Reihe richtet sich sowohl an Spielerinnen und Spieler, die einen unkomplizierten Controller suchen, als auch an Nutzer mit höheren Ansprüchen an Anpassung und Eingabegeschwindigkeit.

Der REVO setzt auf magnetische Hall-Effect-Analogsticks und -Trigger, die präzise Eingaben ermöglichen und den Verschleiß mechanischer Bauteile reduzieren sollen. Ein asymmetrisches Griffdesign ist auf längere Spielsessions ausgelegt. Hinzu kommen Vibrationsmotoren für Force-Feedback-Effekte. Je nach Variante verfügt die PC-Version über zwei, die Xbox-Version über vier Motoren.

Für PC und Smart TV wird der Controller als REVO angeboten, während die Xbox-Variante als REVO X mit Xbox Series X|S, Xbox One und PC kompatibel ist. Die Bezeichnungen REVO PC MAX und REVO X MAX stehen für die entsprechenden Versionen des umfangreicher ausgestatteten Topmodells.

Der REVO MAX ergänzt die Grundausstattung um einen verstellbaren Widerstand der Analogsticks, sofort auslösende Trigger, Mikroschalter in den Aktionstasten und im Steuerkreuz sowie zwei programmierbare Rücktasten. Der „Shooter Pro“-Modus entfernt laut NACON die Totzonen der Sticks. Der für 2027 angekündigte REVO PRO soll diese Funktionen für besonders wettkampforientierte Nutzer bündeln.

Verfügbarkeit

REVO und REVO MAX sind ab sofort erhältlich. Der REVO PRO folgt 2027; ein genauer Termin wurde in der Meldung noch nicht genannt.