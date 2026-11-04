HATOR Pulsar 4 Wireless: Leichte Gaming-Maus startet in Großbritannien

Die HATOR Pulsar 4 Wireless ist in Großbritannien ab sofort für 34,99 Pfund erhältlich und bietet drei Verbindungsarten.
HATOR erweitert sein Angebot in Großbritannien um die kabellose Gaming-Maus Pulsar 4 Wireless. Das Modell ist laut Hersteller ab sofort über den eigenen Onlineshop erhältlich und wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 34,99 Pfund angeboten. Neben einer 2,4-GHz-Verbindung per USB-Dongle stehen Bluetooth 5.1 und ein kabelgebundener USB-Betrieb zur Verfügung.
Die Maus wiegt ohne installierte Gleitfüße rund 59 Gramm und nutzt einen optischen PixArt-PAW3315-Sensor mit bis zu 16.000 DPI und 35G Beschleunigung. Motion Sync soll die Abtastung bei schnellen Bewegungen stabilisieren. Für die Haupttasten kommen optische HATOR-x-TTC-Schalter mit einer angegebenen Lebensdauer von 100 Millionen Klicks zum Einsatz. Die PTFE-Gleitfüße werden durch ein Ersatzset ergänzt.
HATOR gibt für den integrierten 500-mAh-Akku eine Laufzeit von bis zu 110 Stunden an. Das Aufladen soll rund 1,5 Stunden dauern. Zur Ausstattung gehören außerdem eine programmierbare RGB-Beleuchtung am Mausrad und an der Rückseite sowie Makro- und Profilfunktionen. Die Anpassung kann über den Browser oder über die HATOR-PC-SyncHUB-Software erfolgen.
Die Pulsar 4 Wireless unterstützt Windows-PCs, macOS, Linux und ChromeOS. Eine Version der SyncHUB-Software für macOS soll im November 2026 folgen. HATOR nennt für das Gehäuse Abmessungen von 123 × 68 × 38 Millimetern.
Weitere Informationen bietet die offizielle HATOR-Website.
Fakten zur HATOR Pulsar 4 Wireless
- Preis: 34,99 Pfund
- Gewicht: rund 59 Gramm
- Sensor: PixArt PAW3315, bis zu 16.000 DPI
- Verbindungen: USB, 2,4 GHz, Bluetooth 5.1
- Akku: 500 mAh, bis zu 110 Stunden Laufzeit