Mundo Gamer Showcase kehrt am 19. Dezember zurück

Die nächste Ausgabe der Mundo Gamer Showcase wird am 19. Dezember ausgestrahlt und soll bis zu 60 Indie-Spiele aus aller Welt präsentieren.

Das Mundo Gamer Network hat die Dezember-Ausgabe seiner Indie-Präsentation für Samstag, den 19. Dezember 2026 angekündigt. Die Übertragung beginnt um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit und ist auf dem Mundo Gamer TV-Kanal bei Twitch und YouTube geplant. Internationale Content-Creator sollen die Show zusätzlich in eigenen Co-Streams begleiten.

Für die Ausgabe können bis zu 60 unabhängige Spiele aus unterschiedlichen Genres eingereicht werden. Die Einreichungsfrist endet am 4. Dezember. Welche Titel tatsächlich in der Präsentation zu sehen sein werden, soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Parallel zur Sendung wird es wieder eine offizielle Steam-Eventseite geben. Sie soll vom 12. bis zum 27. Dezember verfügbar sein und die vorgestellten Spiele bündeln, damit Interessierte die Titel direkt auf ihre Wunschliste setzen oder ausprobieren können.

Die Dezember-Ausgabe ist die fünfte Veranstaltung seit dem Start des Projekts im Dezember 2025 und die vierte Ausgabe im Jahr 2026. Laut Veranstalter wurden in den ersten vier Shows mehr als 150 Spiele aus über 30 Ländern vorgestellt.

Termin und Übertragung

Termin: Samstag, 19. Dezember 2026

Samstag, 19. Dezember 2026 Beginn: 18:00 Uhr MEZ

18:00 Uhr MEZ Übertragung: Twitch und YouTube über Mundo Gamer TV

Twitch und YouTube über Mundo Gamer TV Steam-Event: 12. bis 27. Dezember 2026

12. bis 27. Dezember 2026 Einreichungsfrist für Studios: 4. Dezember 2026

Weitere Informationen und die Einreichungsmöglichkeit finden sich auf der offiziellen Showcase-Seite.