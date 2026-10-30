Acers neuer Handheld-PC Predator Atlas 8 hebt mobiles Gaming aufs nächste Level

Der Predator Atlas 8 ist ab sofort als Windows-Handheld-PC erhältlich. Acer setzt dabei auf ein 8-Zoll-Display, Intel-Arc-Grafik und eine konfigurationsabhängige Ausstattung.

Der neue Predator Atlas 8 richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Windows-Spiele auch unterwegs spielen möchten. Das Gerät ist laut Acer ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.299 Euro erhältlich. Als Betriebssystem kommt Windows 11 Home zum Einsatz.

Das IPS-Touchdisplay misst 8 Zoll und arbeitet mit 1.920 × 1.200 Pixeln im Seitenverhältnis 16:10. Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz, außerdem werden Variable Refresh Rate und eine Helligkeit von bis zu 500 Nits unterstützt. Je nach Ausführung kommt Gorilla Glass Victus mit zusätzlicher DXC-Beschichtung zum Einsatz.

Intel-Arc-Plattform und zwei Lüfter

Bei den Prozessoren stehen Varianten aus Intels Arc-G3-Serie zur Auswahl. Die Grafik reicht laut Acer bis zur Intel Arc B390 beziehungsweise B370. Unterstützt werden hardwarebeschleunigtes Raytracing und XeSS 3. Dazu kommen bis zu 24 GB LPDDR5x-Arbeitsspeicher sowie eine PCIe-Gen4-SSD mit bis zu 1 TB.

Für die Kühlung verwendet Acer ein System mit zwei Lüftern. Der Akku bietet je nach Ausführung bis zu 80 Wh. Zur weiteren Ausstattung gehören zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, ein UHS-II-microSD-Kartenleser, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 sowie anpassbare Tasten und Trigger.

Technische Daten Merkmal Spezifikationen Modell PA08-I51 Betriebssystem Windows 11 Home Prozessor Intel Arc G3 Extreme Prozessor Intel Arc G3 Prozessor Grafik Intel Arc B390 Grafik Intel Arc B370 Grafik Display 8-Zoll (20,3 cm) WUXGA (1.920 x 1.200) 16:10 Seitenverhältnis IPS sRGB: 100%, Adobe: 77,68% Gorilla® Glass Victus™ Gorilla® Glass DXC 10-Punkt-Multi-Touch 120 Hz Bildwiederholrate 500 Nits Helligkeit unterstützt VRR (Variable Refresh Rate) Arbeitsspeicher Bis zu 24 GB LPDDR5x (7467MT/s) Speicher Bis zu 1 TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (2280) Kühlung Zwei Lüfter (ein Predator AeroBlade Metalllüfter und ein Plastiklüfter) Vortex Flow I/O Ports Zwei Thunderbolt 4 UHS-II micro SD Kartenleser bis zu SD 4.0 (unterstützt SD, SDXC, SDHC, SDUC) 3,5 mm Audio Eingang Steuerung A B X Y Buttons, D-Pad, L/R analog TMR-Joysticks (Tunnel Magnetoresistance), XBOX Game Bar Widget Button, PredatorSense Button, L/R Bumpers, View Button, Menu Button, Power Button mit Fingerabdrucksensor, Volume Button(+/-), L2/R2 Hall-Effekt analoge Trigger, L/R Macro Buttons, L/R anpassbare Trigger Switches Audio Audio 2x 2 W Lautsprecher, Realtek ALC712 zwei Mikrofone (onboard) DTS:X® Ultra and Hi-Res Audio Acer PurifiedVoice Akku Bis zu 80 Wh, 4S1P, 4-cell Li-ion Stromversorgung Option 1 Wandhalterung: AC Ladeadapter, 65W Type-C Ladekabel Option 2 Brick: AC Ladeadapter, 65W Wi-Fi und Konnektivität Intel Killer Wi-Fi 7 BE1775s Bluetooth® 5.4 Software PredatorSense, XBOX Game Pass Premium1 (2 Monate) PC Game Pass2 (3 Monate) Maße 299 x 127,4 x 28,5/58,37 mm Gewicht Unter 810 g mit 80 Wh Akku Unter 770 g mit 60 Wh Akku

Fakten zum Predator Atlas 8