Acers neuer Handheld-PC Predator Atlas 8 hebt mobiles Gaming aufs nächste Level

Der Predator Atlas 8 ist ab sofort als Windows-Handheld-PC erhältlich. Acer setzt dabei auf ein 8-Zoll-Display, Intel-Arc-Grafik und eine konfigurationsabhängige Ausstattung.
Der neue Predator Atlas 8 richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Windows-Spiele auch unterwegs spielen möchten. Das Gerät ist laut Acer ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.299 Euro erhältlich. Als Betriebssystem kommt Windows 11 Home zum Einsatz.
Das IPS-Touchdisplay misst 8 Zoll und arbeitet mit 1.920 × 1.200 Pixeln im Seitenverhältnis 16:10. Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz, außerdem werden Variable Refresh Rate und eine Helligkeit von bis zu 500 Nits unterstützt. Je nach Ausführung kommt Gorilla Glass Victus mit zusätzlicher DXC-Beschichtung zum Einsatz.
Intel-Arc-Plattform und zwei Lüfter
Bei den Prozessoren stehen Varianten aus Intels Arc-G3-Serie zur Auswahl. Die Grafik reicht laut Acer bis zur Intel Arc B390 beziehungsweise B370. Unterstützt werden hardwarebeschleunigtes Raytracing und XeSS 3. Dazu kommen bis zu 24 GB LPDDR5x-Arbeitsspeicher sowie eine PCIe-Gen4-SSD mit bis zu 1 TB.
Für die Kühlung verwendet Acer ein System mit zwei Lüftern. Der Akku bietet je nach Ausführung bis zu 80 Wh. Zur weiteren Ausstattung gehören zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, ein UHS-II-microSD-Kartenleser, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 sowie anpassbare Tasten und Trigger.
|Technische Daten
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Fakten zum Predator Atlas 8
- Hersteller: Acer
- Preis: ab 1.299 Euro UVP
- Display: 8 Zoll, 1.920 × 1.200 Pixel, 120 Hz
- Speicher: bis zu 1 TB PCIe Gen4 SSD
- Akku: bis zu 80 Wh