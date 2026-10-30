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Acers neuer Handheld-PC Predator Atlas 8 hebt mobiles Gaming aufs nächste Level

von Hannes Linsbauer0

Der Predator Atlas 8 ist ab sofort als Windows-Handheld-PC erhältlich. Acer setzt dabei auf ein 8-Zoll-Display, Intel-Arc-Grafik und eine konfigurationsabhängige Ausstattung.

Der neue Predator Atlas 8 richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Windows-Spiele auch unterwegs spielen möchten. Das Gerät ist laut Acer ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.299 Euro erhältlich. Als Betriebssystem kommt Windows 11 Home zum Einsatz.

Das IPS-Touchdisplay misst 8 Zoll und arbeitet mit 1.920 × 1.200 Pixeln im Seitenverhältnis 16:10. Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz, außerdem werden Variable Refresh Rate und eine Helligkeit von bis zu 500 Nits unterstützt. Je nach Ausführung kommt Gorilla Glass Victus mit zusätzlicher DXC-Beschichtung zum Einsatz.

Intel-Arc-Plattform und zwei Lüfter

Bei den Prozessoren stehen Varianten aus Intels Arc-G3-Serie zur Auswahl. Die Grafik reicht laut Acer bis zur Intel Arc B390 beziehungsweise B370. Unterstützt werden hardwarebeschleunigtes Raytracing und XeSS 3. Dazu kommen bis zu 24 GB LPDDR5x-Arbeitsspeicher sowie eine PCIe-Gen4-SSD mit bis zu 1 TB.

Für die Kühlung verwendet Acer ein System mit zwei Lüftern. Der Akku bietet je nach Ausführung bis zu 80 Wh. Zur weiteren Ausstattung gehören zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, ein UHS-II-microSD-Kartenleser, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 sowie anpassbare Tasten und Trigger.

Technische Daten
Merkmal Spezifikationen
Modell PA08-I51
Betriebssystem Windows 11 Home
Prozessor Intel Arc G3 Extreme Prozessor Intel Arc G3 Prozessor
Grafik Intel Arc B390 Grafik Intel Arc B370 Grafik
Display 8-Zoll (20,3 cm) WUXGA (1.920 x 1.200) 16:10 Seitenverhältnis IPS sRGB: 100%, Adobe: 77,68% Gorilla® Glass Victus™ Gorilla® Glass DXC 10-Punkt-Multi-Touch 120 Hz Bildwiederholrate 500 Nits Helligkeit unterstützt VRR (Variable Refresh Rate)
Arbeitsspeicher Bis zu 24 GB LPDDR5x (7467MT/s)
Speicher Bis zu 1 TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (2280)
Kühlung Zwei Lüfter (ein Predator AeroBlade Metalllüfter und ein Plastiklüfter) Vortex Flow
I/O Ports Zwei Thunderbolt 4 UHS-II micro SD Kartenleser bis zu SD 4.0 (unterstützt SD, SDXC, SDHC, SDUC) 3,5 mm Audio Eingang
Steuerung A B X Y Buttons, D-Pad, L/R analog TMR-Joysticks (Tunnel Magnetoresistance), XBOX Game Bar Widget Button, PredatorSense Button, L/R Bumpers, View Button, Menu Button, Power Button mit Fingerabdrucksensor, Volume Button(+/-), L2/R2 Hall-Effekt analoge Trigger, L/R Macro Buttons, L/R anpassbare Trigger Switches Audio
Audio 2x 2 W Lautsprecher, Realtek ALC712 zwei Mikrofone (onboard) DTS:X® Ultra and Hi-Res Audio Acer PurifiedVoice
Akku Bis zu 80 Wh, 4S1P, 4-cell Li-ion
Stromversorgung Option 1 Wandhalterung: AC Ladeadapter, 65W Type-C Ladekabel Option 2 Brick: AC Ladeadapter, 65W
Wi-Fi und Konnektivität Intel Killer Wi-Fi 7 BE1775s Bluetooth® 5.4
Software PredatorSense, XBOX Game Pass Premium1 (2 Monate) PC Game Pass2 (3 Monate)
Maße 299 x 127,4 x 28,5/58,37 mm
Gewicht Unter 810 g mit 80 Wh Akku Unter 770 g mit 60 Wh Akku

Fakten zum Predator Atlas 8

  • Hersteller: Acer
  • Preis: ab 1.299 Euro UVP
  • Display: 8 Zoll, 1.920 × 1.200 Pixel, 120 Hz
  • Speicher: bis zu 1 TB PCIe Gen4 SSD
  • Akku: bis zu 80 Wh
PREDATOR-ATLAS-8-PA08-I51-01
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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