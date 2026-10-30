Hunter: The Reckoning – Deathwish stellt seinen Charaktereditor vor

NACON und Teyon zeigen den Charaktereditor von Hunter: The Reckoning – Deathwish. Das Action-RPG soll 2027 für PC und aktuelle Konsolen erscheinen.

Der neue Trailer zum Charaktereditor gibt einen Einblick in die Erstellung des eigenen Hunters. Ausgangspunkt sind vorgefertigte Archetypen oder eine vollständig eigene Figur. Anpassbar sind unter anderem Körperbau, Frisur, Kleidung, Tattoos und Narben.

Das Spiel basiert auf der fünften Edition des Tabletop-Rollenspiels Hunter: The Reckoning aus dem World of Darkness-Universum. Die Spielfigur ist kein übernatürlich unbesiegbarer Held, sondern ein Mensch, der sich gegen Kreaturen der Nacht behaupten muss.

Attribute und Fähigkeiten

Die Charakterentwicklung verbindet Attribute mit Fertigkeiten. Wer Punkte in Werte wie Stärke investiert, schaltet passende Fähigkeiten wie Schlägerei, Nahkampf oder Einschüchterung frei. Je nach Ausrichtung können Hunters unter anderem auf Diplomatie, Heimlichkeit oder okkultes Wissen setzen.

Diese Entscheidungen wirken sich laut den Entwicklern auch auf das aktive Spiel aus. Würfelwürfe bestimmen beispielsweise, ob sich eine Figur aus einer gefährlichen Situation herausreden oder wichtige Hinweise aufdecken kann. Vor Beginn der Kampagne wählen Spielerinnen und Spieler außerdem Tugenden und Makel, die zusätzliche Stärken und Schwächen festlegen.

Fakten zu Hunter: The Reckoning – Deathwish