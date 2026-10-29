VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Grand Theft Auto VI: Original Score von Justice erscheint am 11. Dezember

von Hannes Linsbauer0

Der Grand Theft Auto VI: Original Score von Justice erscheint am 11. Dezember auf Streamingplattformen sowie als Doppel-CD und Triple-Vinyl.

Rockstar Games hat angekündigt, dass das französische Elektro-Duo Justice seinen offiziellen Grand Theft Auto VI: Original Score am 11. Dezember veröffentlicht. Das Album soll zeitgleich auf den großen Musik-Streamingplattformen sowie als physische Ausgabe auf Doppel-CD und Triple-Vinyl erhältlich sein.

Die Zusammenstellung umfasst 30 Tracks aus den Kompositionen, die Justice für Grand Theft Auto VI erstellt hat. Neben den digitalen Veröffentlichungen wird es auf allen Formaten zusätzliche Bonus-Tracks geben. Damit soll der Score nicht nur im Spiel, sondern auch als eigenständige Musiksammlung verfügbar sein.

Zu den angekündigten Stücken gehört „Flower in a Hurricane“ mit Tame Impala, SZA und King Gizzard & the Lizard Wizard. Als weiterer Vorgeschmack erscheint mit „Pusher“ heute ein neuer Track von Justice, an dem auch der französische Produzent Gesaffelstein beteiligt ist. Der Song ist über die offiziellen Musikdienste des Duos verfügbar.

Das Album kann ab sofort vorab gespeichert und auf CD oder Vinyl vorbestellt werden. Weitere Informationen zu den musikalischen Inhalten von Grand Theft Auto VI sowie Vorschauen auf ausgewählte In-Game-Radiosender und Singles finden sich im offiziellen Musikbereich des Spiels.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown erscheint am 29. Oktober

Hannes Linsbauer

Die Jagd beginnt: Cronos: Lazarus erscheint am 3. Dezember 2026

Hannes Linsbauer

Die Prism-Collection für PlayStation-5-Zubehör erscheint am 4. Februar 2027

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link