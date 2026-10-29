Der Grand Theft Auto VI: Original Score von Justice erscheint am 11. Dezember auf Streamingplattformen sowie als Doppel-CD und Triple-Vinyl.

Rockstar Games hat angekündigt, dass das französische Elektro-Duo Justice seinen offiziellen Grand Theft Auto VI: Original Score am 11. Dezember veröffentlicht. Das Album soll zeitgleich auf den großen Musik-Streamingplattformen sowie als physische Ausgabe auf Doppel-CD und Triple-Vinyl erhältlich sein.

Die Zusammenstellung umfasst 30 Tracks aus den Kompositionen, die Justice für Grand Theft Auto VI erstellt hat. Neben den digitalen Veröffentlichungen wird es auf allen Formaten zusätzliche Bonus-Tracks geben. Damit soll der Score nicht nur im Spiel, sondern auch als eigenständige Musiksammlung verfügbar sein.

Zu den angekündigten Stücken gehört „Flower in a Hurricane“ mit Tame Impala, SZA und King Gizzard & the Lizard Wizard. Als weiterer Vorgeschmack erscheint mit „Pusher“ heute ein neuer Track von Justice, an dem auch der französische Produzent Gesaffelstein beteiligt ist. Der Song ist über die offiziellen Musikdienste des Duos verfügbar.

Das Album kann ab sofort vorab gespeichert und auf CD oder Vinyl vorbestellt werden. Weitere Informationen zu den musikalischen Inhalten von Grand Theft Auto VI sowie Vorschauen auf ausgewählte In-Game-Radiosender und Singles finden sich im offiziellen Musikbereich des Spiels.