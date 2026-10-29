Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown erscheint am 29. Oktober

Pearl Abyss veröffentlicht Charting the Unknown heute als ersten DLC für Crimson Desert Enhanced und erweitert Pywel um neue Geschichten und Erkundungsgebiete.

Pearl Abyss bringt den ersten herunterladbaren Zusatzinhalt für Crimson Desert am 29. Oktober um 23:00 Uhr MEZ weltweit auf den Markt. Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown kostet 24,99 Euro und ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, den Epic Games Store und Mac angekündigt. Die wichtigsten Informationen fasst die offizielle DLC-Seite zusammen.

Der Zusatzinhalt setzt die Geschichte von Kliff, Oongka und Damiane fort. Nach den Ereignissen des Hauptspiels verfolgen die drei Figuren eigene Wege, die zu neuen Begegnungen und Konflikten in Pywel führen. Damit erweitert der DLC nicht nur die Handlung, sondern führt auch neue Gebiete und Aktivitäten außerhalb der bisherigen Landkarte ein.

Im Mittelpunkt stehen Erkundungen auf dem Meer und unter Wasser. Spielerinnen und Spieler können ein eigenes Schiff bauen, neue Inseln ansteuern und anschließend in den Ozean tauchen. Dort warten laut Pearl Abyss unter anderem versteckte Schätze, versunkene Ruinen und weitere Geheimnisse. Für die Reise werden zusätzliche Systeme und Herausforderungen eingeführt, die das bisherige Abenteuer um maritime und unterseeische Abschnitte ergänzen.

Auch abseits des Kampfes kommen neue Möglichkeiten hinzu. Kliff, Oongka und Damiane können Beziehungen zu Bewohnerinnen und Bewohnern von Pywel aufbauen und diese Figuren heiraten. Außerdem lassen sich Einrichtungen in befreiten Festungen pachten und verwalten. Das erweiterte Wohnsystem erlaubt darüber hinaus eine detailliertere Gestaltung von Häusern, einschließlich Grundriss, Wänden, Fenstern und weiteren Bauelementen.

Pearl Abyss weist zudem auf eine fünfstündige Testmöglichkeit für PlayStation-Plus-Premium-/Deluxe-Mitglieder sowie für Spielerinnen und Spieler auf Xbox Series X|S hin. Weitere Informationen zu Crimson Desert Enhanced und dem DLC stehen im offiziellen Webauftritt bereit.