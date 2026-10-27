Turtle Beach bringt Stealth Flip und Rematch Wireless für PC heraus

Turtle Beach bringt zwei kabellose PC-Controller auf den Markt. Stealth Flip und Rematch Wireless setzen auf hohe Abtastraten und driftresistente Sticks.

Turtle Beach hat den Stealth Flip Wireless Controller und den Rematch Wireless PC Controller veröffentlicht. Beide Modelle sind laut Hersteller ab sofort weltweit erhältlich und verbinden sich per Funk, Kabel oder Bluetooth mit kompatiblen Geräten.

Stealth Flip mit umklappbaren Bedienelementen

Der Stealth Flip Wireless Controller kombiniert Hall-Effect-Thumbsticks mit einer Flip-to-Touchpad-Konstruktion. Durch das Umklappen der Analogstick-Module werden zwei kapazitive Touchpads freigelegt. Ein separates PC-Trackpad dient zur Cursorsteuerung und Navigation unter Windows. Der Controller unterstützt eine kabelgebundene Polling-Rate von bis zu 1.000 Hz, zwei belegbare Rücktasten, einstellbare Trigger-Stopps und vier Profile. Die Swarm-II-App erlaubt weitere Anpassungen. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 20 Stunden; der UVP liegt laut Turtle Beach bei 99,99 Euro.

Rematch Wireless für mehrere Plattformen

Der Rematch Wireless RGB Gaming Controller verwendet TMR-Thumbsticks und Hall-Effect-Hair-Trigger mit drei Anschlagstufen. Im kabelgebundenen und im 2,4-GHz-Modus sind bis zu 1.000 Hz möglich, bei aktiviertem Audio 500 Hz. Neben zwei belegbaren Aktionstasten und drei Profilen gehören RGB-Beleuchtung, integrierte Lautstärkeregelung sowie ein 3,5-mm-Anschluss zur Ausstattung. Der Controller wird per XInput und Microsofts Game Input Protocol ohne zusätzliche Treiber erkannt und unterstützt Steam, Windows, PC Game Pass, Steam Deck, Steam Machine, Android-Geräte und kompatible Smart-TVs. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 20 Stunden ohne Audio beziehungsweise zehn Stunden mit aktivierter Audiofunktion. Der UVP beträgt laut Hersteller 49,99 Euro.

Fakten zu den neuen Turtle-Beach-Controllern