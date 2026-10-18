ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE im Test

World at War

Nach der zügigen Erstellung der Shader des mit der Unreal Engine entwickelten Spieles geht es auch schon los – ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE verbindet sich mit dem Spielserver. Danach stimmen wir dem Datenschutzhinweis und den allgemeinen Vertragsbedingungen zu. Yea. Danach wählen wir die Steuermethode – Standard, bei der sich unser Flugzeug wie in einem simplen Actionspiel steuert, oder Experte, wo auch Roll- und Nickbewegungen notwendig sind, um das Flugzeug zu wenden. Das ist zwar anspruchsvoller, aber auch ein wenig realistischer und außerdem lasst sich eure Maschine damit präziser steuern. Und dann, endlich, geht es richtig los. Wir schreiben das Jahr 2029 und treiben in einem Rettungsboot durchs Meer, mit uns im Boot ein geschwätziger Mechaniker, der schon das fünfte Mal abgeschossen wurde. Offensichtlich läuft es für die FCU im Krieg gerade nicht so toll. Trotzdem werden wir von einem Rettungshubschrauber aus dem Wasser gezogen, der uns auf den Flugzeugträger Endurance bringt. Die Kommandantin empfängt uns persönlich, erklärt uns, dass dieser Flugzeugträger die letzte Flugbasis der FCU ist und sie gerade kleinere Personalprobleme hat. Nachdem uns die Flugärztin nach kurzem Pupillencheck nicht flugtauglich geschrieben hat, wird uns schon ein Flughelm zugeworfen und wir als Navigator (das ist der zweite Mann im Flugzeug) einer Kampfmission zugeteilt. Alles höchst realistisch, aber so wie gleich bei den Flugsequenzen will das Spiel keine realistische Simulation eines Flugzeugträger-Kampfpiloten sein, sondern euch das Gefühl geben, wie Maverick in Top Gun durch den Himmel zu düsen.

Ohne Pinkelpause oder Missionbriefing sitzen wir also wenige Minuten nach unserer Ankunft am Flugzeugträger bereits wieder in einem Kampfjet, und nachdem uns der Pilot eine Minute lang vollgequasselt hat werden wir auch schon von zwei gegnerischen Jets angegriffen und werfen Düppel und Flares ab, um nicht sofort wieder von Raketen vom Himmel geholt zu werden. Hilft nichts, wir werden getroffen, stürzen ab und unser Pilot ersäuft (falls er nicht schon vorher tot war), während wir ein weiteres Mal vom Rettungshubschrauber aus dem Meer gefischt werden. Und schon sind wir Kommandant der verbliebenen Flugstaffel, da aus Propagandagründen niemand vom Tod des vorherigen Staffelkommandanten erfahren darf. So ganz tot scheint er eh nicht zu sein, wir hören seine Stimme nun nämlich kontinuierlich in unserem Kopf. Und schon sind wir auf dem nächsten Kampfeinsatz – diesmal als Pilot und Staffelführer. Das uns unser Kollege zeigt, wie man nach links und rechts fliegt, hat hier nichts zu bedeuten. Der Propagandaminister hat uns bereits zu einem mehrfachen Ass mit unzähligen feindlichen Abschüssen gemacht – nun seid ihr der neue Wings of Theve.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE wirft euch sofort ins Kampfgeschehen, schon in der ersten Mission habt ihr es mit bemannten Gegnern (wenngleich nur in altmodischen Mig-21) zu tun. Schon in der zweiten Mission wird die Endurance angegriffen, aber die alten F-4E, F-14D und A-6E haben gegen unseren High-Tech Kampfjet ebenso wenig eine Chance wie die viermotorigen Tu-95 Bomber. Und so geht es dahin – ununterbrochen Action ohne viel Zeit die Landschaft zu bestaunen. Schon bald erfahrt ihr auch immer mehr von der politischen Situation der (fiktiven) Welt – die sich im absoluten Chaos befindet.