Nach dem Wildcard-Qualifier auf der Vienna Comic Con steht das 16-köpfige Feld für das österreichische Red Bull Wings Cup-Finale in EA SPORTS FC 27 fest.

Phil Gutmann aus Graz sicherte sich beim Qualifikationsturnier den letzten Startplatz. Der 31-Jährige, der bereits zweimal die eBundesliga gewonnen hat und Vizemeister war, setzte sich gegen die übrigen Teilnehmer:innen durch. Das National Final findet am 5. Dezember in der Red Bull Arena in Salzburg statt.

Gutmann trifft dort auf die Qualifizierten aus Open League, University League und dem GameFusion-Turnier in Graz. Das Teilnehmerfeld umfasst Spieler:innen aus allen neun österreichischen Bundesländern. Auch das Profi-Duo Pawel und Piotr ist für das Finale qualifiziert.

Weg zum Weltfinale

Der österreichische Sieger erhält die Chance, Anfang 2027 am internationalen Red Bull Wings Cup World Final im Nu Stadium von Inter Miami teilzunehmen. Dort treten die besten Spieler:innen aus aller Welt gegeneinander an. Das Turnier brachte seit Ende September Teilnehmer:innen aus fast 80 Ländern zusammen.

Das National Final läuft am 5. Dezember von 13:00 bis 20:00 Uhr in der ORGANICS Lounge der Red Bull Arena in Kleßheim.

Weitere Informationen zum Turnier gibt es auf der offiziellen Website des Red Bull Wings Cup.