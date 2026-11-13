Ein neues Game startet im Early Access und schon hagelt es schlechte Bewertungen. Zu viele Bugs, zu wenig Content, mieses Balancing. Dass die Entwicklung noch läuft, scheint dabei schnell vergessen. Klar, Early Access ist kein Freifahrtschein für kaputte Spiele. Wer aber schon am ersten Tag eine fertige Vollversion erwartet, hat das Konzept offenbar falsch verstanden.

„Aksun“ und „VOID/BREAKER“ liefern zwei interessante Beispiele dafür, was zwischen einem frühen Release und Version 1.0 passieren kann.

Früher hieß es meistens: Auf den Release warten, Game kaufen und hoffen, dass alles ordentlich läuft. Inzwischen steigen viele Spieler schon während der Entwicklung ein. Early Access macht das möglich.

Entwickler bekommen Feedback, finden Bugs und können gemeinsam mit der Community an ihren Spielen schrauben. Die Spieler dürfen dafür früher ran. Das ist eigentlich ein guter Deal. Aber manche Gamer wissen nicht, worauf sie sich dabei einlassen, und gehen vom ersten Early-Access-Release direkt mit sehr hohen Erwartungen an die Sache heran.

Early Access heißt nicht, dass das Game schon alles enthält

Wer ein Spiel im Early Access kauft, bekommt zunächst den aktuellen Entwicklungsstand. Mehr nicht. Die Entwickler arbeiten weiter an ihrer Idee, bauen neue Inhalte ein und ändern mitunter komplette Spielmechaniken.

Da kann nach einem Update schon mal der Lieblingsbuild unbrauchbar werden. Vielleicht fehlt noch ein wichtiges Story-Kapitel oder das Balancing fühlt sich an, als hätte jemand die Zahlen gewürfelt. Wichtiger ist, was bereits spielbar ist und welche Versprechen die Entwickler machen. Ein genauer Blick auf die Bedingungen lohnt sich übrigens nicht nur bei Videospielen. Das Vergleichsportal Casino.at stellt brandaktuelle Casinoseiten hinsichtlich Spielauswahl, Bonusbedingungen und Sicherheit gegenüber.

Bei Steam legt Valve recht klar fest, was Early Access bedeutet. Die offizielle Steamworks-Dokumentation beschreibt das Modell als Möglichkeit, ein bereits spielbares, aber noch unfertiges Game zu verkaufen.

Die Entwickler müssen über den aktuellen Zustand informieren. Versprechen über Inhalte oder Termine, die möglicherweise nie eingehalten werden können, sollen sie dagegen vermeiden.

Wer eine Alpha- oder Betaversion kauft, sollte also nicht erwarten, dass bereits sämtliche Features vorhanden sind.

Schlechte Bewertung wegen fehlendem Content?

Spieler haben einen Trailer gesehen, in dem riesige Spielwelten, anspruchsvolle Bosskämpfe und etliche Möglichkeiten zur Charakterentwicklung angekündigt wurden.

Dann starten sie das Game und merken, dass nur ein Teil davon vorhanden ist.

Enttäuschend? Durchaus. Aber wurde das alles schon für die Early-Access-Version versprochen?

Hier lohnt es sich, genauer hinzusehen. Eine Roadmap beschreibt zunächst die geplante Entwicklung und ist keine Liste bereits enthaltener Features.

Aksun zeigt, wie ein Spiel weiterwachsen kann

Beim Action-Roguelite „Aksun“ steht der nächste große Schritt bereits bevor.

Am 27. November 2026 soll das koreanische Studio WayWay Inc. den Early Access beenden.

Bei „Aksun“ geht es ordentlich zur Sache. Schnelle Hack-and-Slash-Kämpfe, koreanische Mythologie und jede Menge Möglichkeiten, am eigenen Build zu schrauben. Über 110 Artefakte, verschiedene Waffen und göttliche Fähigkeiten stehen zur Auswahl.

Fertig ist das Roguelite allerdings noch nicht. Das letzte Story-Kapitel fehlt, der finale Boss ebenfalls. Beides soll mit der Vollversion von „Aksun“ kommen. Mehr Endgame-Content und eine neue Waffe sind ebenfalls angekündigt.

Während des Early Access haben die Entwickler Feedback gesammelt und an einigen Baustellen gearbeitet. Was die Spieler nervt, landet also nicht bloß in irgendwelchen Forenthreads. Zumindest ein Teil der Kritik fließt direkt in die weitere Entwicklung ein.

Ob die Änderungen etwas taugen, wird man nach dem Release sehen. Bis dahin bleibt „Aksun“ eben ein unfertiges Game, an dem noch kräftig geschraubt wird.

VOID/BREAKER hat den Sprung auf Version 1.0 geschafft

Bei „VOID/BREAKER“ fliegen dagegen ordentlich die Fetzen. Maschinen zerlegen, Deckung wegballern und die eigenen Knarren mit Mods aufrüsten. Jeder Durchlauf kann anders aussehen, abhängig davon, welche Waffen und Upgrades man erwischt.

Seit dem Release von Version 1.0 gibt es mehr Gegnertypen, einen zusätzlichen Boss und weitere Waffeninhalte. Die Hauptstory hat jetzt ebenfalls ein richtiges Ende. Darauf mussten die Spieler während des Early Access noch verzichten.

Inzwischen gibt es den Shooter auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Für die bisherigen Käufer hatte das Studio außerdem ein kleines Extra parat. Das Supporter-Paket mit Soundtrack wurde ihnen beim Start der Vollversion ohne Aufpreis bereitgestellt.

Natürlich ist damit nicht gesagt, dass „VOID/BREAKER“ frei von Fehlern ist. Version 1.0 bedeutet schließlich nicht, dass nie wieder ein Patch nötig wird.

Aber der Titel hat einen Entwicklungsabschnitt abgeschlossen, in dem aus einer frühen, noch unvollständigen Fassung ein umfangreicheres Spiel geworden ist.

Kritik muss sein, aber nicht jeder Bug ist ein Drama

Early Access lebt vom Feedback der Spieler. Bugs melden, schlechtes Balancing kritisieren oder Verbesserungsvorschläge machen. Wenn ein Game ständig abstürzt oder Speicherstände verschwinden, ist der Ärger verständlich. Schließlich hat man dafür bezahlt.

Anders sieht es bei fehlenden Inhalten aus, die bereits in der Early-Access-Beschreibung angekündigt wurden. Wer deshalb eine schlechte Steam-Review hinterlässt, sollte bedenken, dass sich bis zur Vollversion noch einiges ändern kann.

Besonders kritisch wird es bei unfertigen Games mit zusätzlichen In-Game-Shops. Die Verbraucherzentrale warnt vor den Kosten virtueller Währungen und kostenpflichtiger Extras. Wenn ein Studio bereits fleißig Skins und andere Inhalte verkauft, während grundlegende Spielfunktionen noch Probleme machen, darf die Kritik ruhig deutlicher ausfallen.

Ein unfertiges Game muss nicht schlecht sein. Was die Entwickler daraus machen und wie offen sie mit den Spielern umgehen, ist der Knackpunkt. Wer allerdings schon während des Early Access ordentlich Geld verlangt, muss sich auch Kritik gefallen lassen.