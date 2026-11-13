Emptiness Sire verbindet taktische Rätsel mit kosmischem Horror

Emptiness Sire verbindet handgefertigte Taktikrätsel mit einer düsteren Geschichte über kosmischen Horror.

Oaks Games Studio und Bright Gambit haben Emptiness Sire für den 12. Januar 2027 angekündigt. Das taktische Puzzle-Abenteuer erscheint für PC auf Steam; eine neue Demo ist bereits verfügbar. Das brasilianische Entwicklerteam arbeitete nach eigenen Angaben mehr als zwei Jahre an dem Projekt.

Die Spielwelt ist in vier korrumpierte Gebiete aufgeteilt, von sauren Wüsten bis zu Ruinen von Kultisten. Mehr als 160 handgefertigte Rätsel verlangen, gegnerische Bewegungsmuster zu lesen und jeden Zug auf dem Raster genau zu planen. Zufallselemente und Zeitlimits stehen dabei nicht im Mittelpunkt.

Gesteuert wird eine Gruppe aus drei Überlebenden: Der Ritter setzt sein Schwert ein, der Entdecker nutzt eine Flöte und der Wächter schützt die Gruppe mit einem richtungsabhängigen Schild. Jede Figur verändert die möglichen Lösungswege. Ein unbegrenztes Rückgängigmachen erlaubt es, misslungene Schritte sofort zu korrigieren und neue Reihenfolgen auszuprobieren, ohne ein ganzes Rätsel neu beginnen zu müssen.

Die Geschichte verbindet die ruhige, melancholische Erzählweise eines Abenteuer-Spiels mit Motiven des kosmischen Horrors. Als stilistische Einflüsse nennt das Team unter anderem Into the Breach, Lara Croft GO und Ingmar Bergmans Film „Das siebente Siegel“. Im Zentrum steht ein namenloser Ritter, der sich durch eine zunehmend verzerrte Welt bewegt.

Die aktuelle Demo kann bereits auf der Steam-Seite von Emptiness Sire ausprobiert werden. Dort lässt sich das Spiel außerdem zur Wunschliste hinzufügen.