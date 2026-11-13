Disney+ überträgt The Game Awards 2026 am 10. Dezember live

Disney+ überträgt die diesjährigen The Game Awards am 10. Dezember live.

Disney+ nimmt The Game Awards 2026 in sein Programm auf und zeigt die Veranstaltung am Donnerstag, 10. Dezember, live. Der Stream beginnt um 19:30 Uhr Eastern Time beziehungsweise 16:30 Uhr Pacific Time. Für Zuschauerinnen und Zuschauer in Österreich startet die Übertragung damit in der Nacht auf den 11. Dezember um 1:30 Uhr MEZ.

Die Show kommt direkt aus dem Peacock Theater in Los Angeles. Neben der Vergabe der Auszeichnungen für die Spiele, Studios und Kreativen des Jahres sind Weltpremieren neuer Spiele, Ankündigungen und musikalische Auftritte angekündigt. Die Übertragung ist in ausgewählten internationalen Märkten verfügbar. Disney+ bündelt damit die Preisverleihung mit seinem bestehenden Angebot an Serien und Filmen rund um Spiele und interaktive Unterhaltung.

Welche Titel in den einzelnen Kategorien zur Wahl stehen, wird mit der Bekanntgabe der Nominierungen festgelegt. Anschließend soll die Abstimmung über die offizielle Website der The Game Awards möglich sein. Die Veranstaltung wird von Geoff Keighley und Kimmie Kim produziert. Richard Preuss führt Regie, LeRoy Bennett übernimmt die kreative Leitung und Lara Karchmer ist als Co-Executive Producerin beteiligt.

Auch die bisherigen Streaming-Plattformen bleiben 2026 an Bord. Nach Angaben der Veranstalter erreichte die Ausgabe 2025 mehr als 171 Millionen Livestreams über YouTube, Twitch, X, TikTok und chinesische Plattformen. Diese Kanäle sollen neben Disney+ erneut für die weltweite Übertragung genutzt werden. Damit können Fans je nach Region und bevorzugtem Dienst zwischen mehreren offiziellen Livestreams wählen.

Disney+ will den Stream in den verfügbaren Ländern ohne zeitversetzte Ausstrahlung anbieten. Weitere Informationen zur regionalen Verfügbarkeit und zur Übertragung werden im Vorfeld der Show erwartet.