TankRat zeigt 15 Minuten neues Gameplay aus der Mission Ironstrike

Kepler Interactive zeigt erstmals ausführliches Gameplay aus TankRat und stellt neue Mechaniken sowie einen Bosskampf vor.

Alpha Channel und Kepler Interactive haben ein 15-minütiges Gameplay-Video zu TankRat veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht die Mission „Ironstrike“, ein neues Gebiet, das im Vorgänger TankHead noch nicht enthalten war. Die Aufnahmen geben zusätzliche Einblicke in die Geschichte rund um Whittaker und seine Suche nach der Originalkopie seines digitalisierten Selbst, der „Persona Zero“.

Während der Mission erkundet Whittaker die Ruinen der Stadt Ironstrike. Unterstützung erhält er von seinem mysteriösen Begleiter Cyril. Eine neue Mechanik namens „Remote Viewer“ erlaubt es, gegnerische Einheiten vorübergehend zu übernehmen und ihre eigenen Waffen gegen ihre Verbündeten einzusetzen.

Am Ende des Einsatzes wartet der Cableworm. Der Boss verbindet Maschine und Landschaft und schleudert Metallteile aus dem Boden. Sein neunzackiger Laserangriff zwingt die Spielerinnen und Spieler zu schnellen Ausweichmanövern. Zusätzlich greifen kleinere TankRats, sogenannte Grabbers, an und versuchen, Panzer und Nadel mit Strahlung zu überfluten.

Das Video stellt außerdem Willow vor, eine neue Figur in der Welt von TankRat. Sie gehört zu den ersten Bewohnerinnen von Highpoint, die ihr Bewusstsein per Teleprojektion hochgeladen haben, und ist lange allein in der Event Containment Area zurückgeblieben.

TankRat erscheint am 15. Januar für PlayStation 5 und PC über Steam. Die Steam-Seite ist bereits für Wunschlisten geöffnet.