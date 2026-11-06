The Vow: Vampire’s Curse – Überarbeitete Demo ab sofort verfügbar

Die überarbeitete Demo von The Vow: Vampire’s Curse ist ab sofort auf Steam verfügbar und zeigt die Mischung aus Taktik, Karten und Dorfverwaltung.

Indie-Entwickler Mimyr Games hat eine umfangreich überarbeitete Demo von The Vow: Vampire’s Curse veröffentlicht. Das Gothic-Roguelite verbindet taktische Kämpfe auf einem Raster mit einem kartenbasierten System, Dorfverwaltung und einer Geschichte über Liebe, Tod und Wiederauferstehung.

Die Demo enthält einen neu gestalteten Einstieg, ein neues kartenbasiertes Gameplay für die Tagesphase und ein verbessertes Tutorial. Auch Kampf und Fortschritt wurden überarbeitet. Die Handlung folgt Sir Richard, dessen Hochzeit mit Eleanor durch den Vampirfürsten Arnaud zerstört wird. Nachdem Richard beim Versuch stirbt, Eleanor zu schützen, kehrt er verändert ins Leben zurück und macht sich auf den Weg zu Arnauds Burg.

Am Tag wird das eigene Dorf vorbereitet, während nachts die Mächte der Finsternis bekämpft werden. Die Entscheidungen beim Ausbau, die Auswahl der Karten und die taktische Positionierung bestimmen, wie die Reise weitergeht. Weitere Informationen und die Demo sind über die Steam-Plattform verfügbar.