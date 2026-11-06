Assassin’s Creed Valhalla: Kostenloses Update mit New Game+ ab sofort verfügbar

Das kostenlose Update für Assassin’s Creed Valhalla bringt New Game+, ein erweitertes Fortschrittssystem und neue Endgame-Ziele auf alle Plattformen.

Ubisoft hat das große Update für Assassin’s Creed Valhalla veröffentlicht. Die Erweiterung steht auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC bereit und bündelt zahlreiche von der Community gewünschte Funktionen.

Im Mittelpunkt steht New Game+. Nach Abschluss der Quest „Feiertag“ in Hamtunscire lässt sich das gesamte Abenteuer mit übernommenem Spielfortschritt erneut beginnen. Der Schwierigkeitsgrad steigt mit weiteren Durchläufen. Bereits bekannte Ausrüstung und Bücher des Wissens werden dabei in Mithril umgewandelt, das für neue Verbesserungen eingesetzt wird.

Auch ohne die Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“ können Ausrüstungsteile nun bis zur Qualitätsstufe Göttlich und anschließend bis Stufe 27 aufgewertet werden. Ein optionaler erweiterter Fortschrittsmodus rechnet Ausrüstung, Runen und Meisterschaften gemeinsam in den Machtwert ein. Dazu kommen ein Stash in Hræfnathorp, eine überarbeitete Runenschmiede und mehr als 300 neue gravierbare Runen.

Neu sind außerdem die Einbindung in den Animus Hub, zwei Erfolge, zusätzliche Hilfsmittel- und Charakterpakete sowie ein kostenloses Naoe-Outfit. Auf PlayStation 5 Pro verbessert PSSR die 4K-Darstellung; der Qualitätsmodus läuft dort standardmäßig mit 60 Bildern pro Sekunde. Die vollständigen Details stehen in den offiziellen Patch Notes.