Agony of Choice: Österreichisch-schweizerisches Indie-Studio kündigt Strategiespiel an

Agony of Choice verbindet Echtzeit-Strategie mit vollständiger Übersicht über das Schlachtfeld und bereitet eine Closed Beta vor.

Das österreichisch-schweizerische Indie-Studio Meander Games hat mit Agony of Choice sein Debütprojekt angekündigt. Das Strategiespiel setzt auf ein bewusst verlangsamt angelegtes Echtzeit-System, in dem Planung und Entscheidungen wichtiger sein sollen als möglichst schnelle Klicks. Die Entwickler richten sich dabei an Einzelspieler ebenso wie an Koop- und PvP-Runden.

Im Mittelpunkt steht ein vollständig einsehbares Schlachtfeld. Eine klassische Nebel-des-Krieges-Mechanik gibt es nicht, stattdessen sollen alle relevanten Informationen offen zugänglich sein. Die Herausforderung entsteht dadurch, Bewegungen, Positionen und mögliche Gegenzüge richtig einzuschätzen. Einheiten bewegen sich auf einem festen Straßennetz, wobei Brücken, Engstellen und erhöhte Positionen die taktische Ausgangslage verändern können.

Zusätzliche Effekte und ein Forschungssystem sollen den Verlauf einer Partie weiter beeinflussen. Damit will Agony of Choice die Übersichtlichkeit eines Brettspiels mit der Dynamik einer Echtzeit-Schlacht verbinden. Der genaue Umfang der Einheiten und Technologien ist noch nicht vollständig bekannt, das Grundprinzip zielt aber klar auf vorausschauende Entscheidungen statt auf hektisches Mikromanagement.

Eine Steam-Seite ist bereits online. Meander Games bereitet außerdem eine geschlossene Beta vor; eine Demo befindet sich laut Ankündigung ebenfalls in Entwicklung. Ein konkreter Termin für beide Testphasen wurde noch nicht genannt. Interessierte können Agony of Choice auf Steam auf die Wunschliste setzen und damit den weiteren Entwicklungsstand verfolgen.