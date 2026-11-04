Lords of the Fallen II zeigt überarbeitete Kampfmechaniken

Die neue „Lifting the Veil“-Episode zu Lords of the Fallen II zeigt Waffenwechsel in Combos, neue Konter und erweiterte Magie- und Fernkampfoptionen.

CI Games und PLAION geben in einer neuen Folge der Videoreihe „Lifting the Veil“ Einblicke in die überarbeiteten Kämpfe von Lords of the Fallen II. Die Episode trägt den Titel „Steel & Sorcery“ und konzentriert sich auf das Zusammenspiel aus Nahkampf, Waffenwechseln, Magie und Fernangriffen. Das Action-Rollenspiel soll im ersten Quartal 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Zahl der verfügbaren Movesets laut den Entwicklern nahezu verdoppelt. Statt rund 15 sollen nun fast 30 Varianten zur Verfügung stehen. Waffenklassen erhalten eigene Manöver, Angriffe aus unterschiedlichen Haltungen können miteinander verbunden werden und bestimmte Combos lassen sich durch den Wechsel der Waffe fortsetzen. So kann etwa zwischen zwei Dolchen und einer Sense gewechselt werden, ohne den Angriff komplett abzubrechen.

Ergänzend kommen neue Konterangriffe und besondere Attacken für Bosswaffen hinzu. Jede Nahkampf-Ausrüstung verfügt außerdem über zwei schnelle Spezialfähigkeiten. Auch Magie und Fernkampf sollen stärker in die Builds eingebunden werden: Katalysatoren können mehrere Zauber aufnehmen, insgesamt sind sieben Magieschulen vorgesehen. Für Fernkampf-Builds steht eine unbegrenzte Menge an Standardmunition zur Verfügung, während Verbesserungen gegen eine Gebühr zurückgesetzt werden können.

Die aktuelle offizielle Website bietet weitere Informationen zum Spiel. Die vollständige „Lifting the Veil“-Episode ist im folgenden Video zu sehen.