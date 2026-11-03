nPerf stellt neuen Speedtest mit Verbindungsdiagnose vor

Die neue Version des nPerf-Speedtests interpretiert Messwerte, vergleicht Ergebnisse und gibt Tipps zur Optimierung der Internetverbindung.

nPerf hat eine neue Version seines webbasierten Speedtests veröffentlicht. Neben Download- und Upload-Geschwindigkeit sowie Latenz sollen die Ergebnisse stärker auf die tatsächliche Nutzung einer Verbindung bezogen werden. Der neue Test ist ab sofort über nPerf.com erreichbar.

Messwerte mit Kontext

Die Funktion „Meine Ergebnisse verstehen“ erklärt, welche Auswirkungen die gemessenen Werte auf typische Anwendungen haben können. Genannt werden unter anderem Videotelefonie und Online-Gaming. Dadurch soll sich leichter einschätzen lassen, ob die eigene Verbindung den persönlichen Anforderungen entspricht.

Mit „Verbindung optimieren“ wandelt der Dienst die Messung in Empfehlungen um. Die Hinweise orientieren sich an der jeweils ermittelten Leistung und sollen konkrete Ansatzpunkte für Verbesserungen liefern. Welche Maßnahmen sinnvoll sind, hängt dabei von der gemessenen Verbindung und dem verwendeten Anschluss ab.

Vergleiche und Einbindung

Über die Vergleichsfunktion lassen sich Ergebnisse mit denen anderer Nutzerinnen und Nutzer gegenüberstellen. Die Auswertung kann nach Anbieter, Verbindungstechnologie und geografischer Region erfolgen und ist laut nPerf auf nationaler oder regionaler Ebene möglich.

Der Speedtest kann außerdem in Websites eingebettet werden. nPerf stellt dafür eine anpassbare Version bereit, die sich an das Erscheinungsbild der jeweiligen Seite anpassen lässt. Der Dienst ist laut Anbieter bereits auf Partnerseiten in mehr als 100 Ländern vertreten.

Fakten zum neuen nPerf-Speedtest