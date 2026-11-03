Borderlands-Reihe überschreitet 100 Millionen Verkäufe – weitere Inhalte geplant

Die Borderlands-Reihe hat laut 2K die Marke von 100 Millionen verkauften Exemplaren überschritten; für Borderlands 4 sind weitere Inhalte für 2027 geplant.

2K und Gearbox Software melden einen neuen Verkaufsmeilenstein für die Borderlands-Reihe. Mehr als 100 Millionen Exemplare der verschiedenen Serienteile wurden demnach weltweit verkauft. Anlässlich der Marke sind mehrere Spiele des Franchise laut Publisher zeitweise in den jeweiligen Plattform-Stores reduziert.

Der aktuelle Serienteil Borderlands 4 ist seit rund einem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. Nach Abschluss der Roadmap für das erste Jahr arbeitet Gearbox an weiteren Inhalten, die im Laufe des Jahres 2027 erscheinen sollen. Konkrete Termine oder Namen für diese Erweiterungen wurden noch nicht genannt.

Rückblick auf das erste Jahr

Im ersten Jahr erhielt Borderlands 4 zwei Story-Pakete, fünf Kopfgeld-Pakete und zwei zusätzliche Kammer-Jäger. Außerdem kamen zwei kostenlose Raid-Boss-Kämpfe sowie der Endgame-Raid „Takedown“ hinzu. Ergänzt wurde das Spiel durch Komfortfunktionen, Optimierungen und weitere Aktivitäten. Welche Charaktere und Handlungsstränge künftig im Mittelpunkt stehen, will Gearbox gemeinsam mit dem Feedback der Community ausloten. Weitere Einblicke soll der Gearbox Devcast liefern.

Neue Runde der Spendenaktion The Hunt

Ab dem 6. November startet zudem eine neue Runde der Community-Aktion „The Hunt“. Die Spenden gehen an das St. Jude Children’s Research Hospital. Laut 2K kamen bei der Aktion Anfang 2026 bereits 118.995,80 US-Dollar zusammen. 2K Foundations und Gearbox wollen die neuen Spenden aufstocken, wodurch insgesamt mehr als 230.000 US-Dollar erreicht werden könnten.

Die Mitteilung verweist für weitere Informationen auf die offizielle Nachricht an die Borderlands-Community. Borderlands 4 ist weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam und den Epic Games Store verfügbar.

Fakten zu Borderlands 4