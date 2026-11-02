Soulframe öffnet die Open Preludes am 6. November für alle PC-Spieler

Digital Extremes öffnet den frühen Alpha-Test Soulframe Open Preludes am 6. November weltweit für PC und kündigt neue Systeme und Inhalte an.

Mit Soulframe Open Preludes erhalten PC-Spieler ab Freitag, dem 6. November, weltweit kostenlosen Zugang zur frühen Alpha-Version des Fantasy-Action-RPGs. Für den Einstieg ist ein Konto auf der offiziellen Spielseite erforderlich; anschließend wird der PC-Client über den Launcher geladen.

Parallel startet das Update Verse of the Veilands. Eine neue Umgebungs-Progression führt durch Alca und zeigt, wie sich die von den Ode-Kräften verursachte Korruption in der Oberwelt ausbreitet. Nach dem Abschluss der Fabel The Tormented Stag können Spieler zwei Veilands-Regionen reinigen und einen jungen Wolf zu einem Omen-Wolf-Reittier ausbilden.

Das Update ergänzt außerdem den Charakter-Pakt Ode Shrike. Dazu kommen Fallen und weitere Werkzeuge, mit denen sich die Fähigkeiten im Kampf erweitern lassen. Das zeitlich begrenzte Bita’s-Eve-Event kehrt ebenfalls zurück und bringt einen neuen Mini-Boss sowie zusätzliche Belohnungen.

Soulframe wird weiterhin als kostenlos fortentwickelte Preludes-Version angeboten. Neben storybasierten Fables gehören Erkundung, World Trees, Handwerk, Anpassung, Waffenfortschritt und kooperatives Spiel zu den Systemen der aktuellen Fassung. Die Entwickler wollen die nächsten Schritte anhand des Feedbacks der wachsenden Community ausarbeiten.

Start und Plattform

Start: 6. November 2026

6. November 2026 Version: Soulframe Open Preludes, frühe Alpha

Soulframe Open Preludes, frühe Alpha Plattform: Windows-PC

Windows-PC Preis: kostenlos

kostenlos Update: Verse of the Veilands

Die Anmeldung erfolgt über die offizielle Soulframe-Website. Weitere Details nennt Digital Extremes im Devstream-Bericht.