VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
GamingNews & Updates

Until Dawn 2 stellt das Geisterjäger-Team Dead True vor

von Hannes Linsbauer0

PlayStation stellt die Mitglieder des Geisterjäger-Teams Dead True vor, das im kommenden Until Dawn 2 auf der Insel Akishima ums Überleben kämpft.

Firesprite hat die Spotlight-Reihe zu den Figuren von Until Dawn 2 abgeschlossen. Dead True besteht aus acht Mitgliedern: Owen, Mina, Nate, Reagan, Izzy, Luke, Josie und Cameron. Die Gruppe tritt als Team von Geisterjägern auf, obwohl ihre Videoformate zunächst eher auf Unterhaltung als auf echte übernatürliche Erfahrungen ausgelegt sind.

Im Spiel verschlägt es Dead True auf die abgelegene Insel Akishima. Dort entwickeln sich die Beziehungen zwischen den Figuren abhängig von den Entscheidungen der Spielenden. Jede Person verfügt über eine eigene Geschichte und individuelle Verbindungen zu den anderen Teammitgliedern. Je nach Verlauf können einzelne Charaktere überleben oder sterben.

Until Dawn 2 setzt auf eine verzweigte Erzählstruktur mit mehreren möglichen Ausgängen. Die Geschichte entstand in Zusammenarbeit mit AdHoc Studio, dem Team hinter Dispatch. Neben den acht Mitgliedern von Dead True ist auch ein Huhn Teil der Gruppe, das die Reise begleitet.

Das eigenständige Horrorspiel erscheint am 28. Januar 2027 exklusiv für PlayStation 5. Die offizielle Spielseite bietet eine Übersicht über die Charaktere und ihre Beziehungen.

Mehr zu den Figuren von Dead True gibt es auf der offiziellen Seite von Until Dawn 2.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

The Elder Scrolls VI: Sentinel wird der nächste Teil der Serie heißen

Hannes Linsbauer

Grand Theft Auto VI ab 10. November vorab herunterladen

Hannes Linsbauer

Silica verlässt den Early Access und startet mit Version 1.0

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link