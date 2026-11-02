Until Dawn 2 stellt das Geisterjäger-Team Dead True vor

PlayStation stellt die Mitglieder des Geisterjäger-Teams Dead True vor, das im kommenden Until Dawn 2 auf der Insel Akishima ums Überleben kämpft.

Firesprite hat die Spotlight-Reihe zu den Figuren von Until Dawn 2 abgeschlossen. Dead True besteht aus acht Mitgliedern: Owen, Mina, Nate, Reagan, Izzy, Luke, Josie und Cameron. Die Gruppe tritt als Team von Geisterjägern auf, obwohl ihre Videoformate zunächst eher auf Unterhaltung als auf echte übernatürliche Erfahrungen ausgelegt sind.

Im Spiel verschlägt es Dead True auf die abgelegene Insel Akishima. Dort entwickeln sich die Beziehungen zwischen den Figuren abhängig von den Entscheidungen der Spielenden. Jede Person verfügt über eine eigene Geschichte und individuelle Verbindungen zu den anderen Teammitgliedern. Je nach Verlauf können einzelne Charaktere überleben oder sterben.

Until Dawn 2 setzt auf eine verzweigte Erzählstruktur mit mehreren möglichen Ausgängen. Die Geschichte entstand in Zusammenarbeit mit AdHoc Studio, dem Team hinter Dispatch. Neben den acht Mitgliedern von Dead True ist auch ein Huhn Teil der Gruppe, das die Reise begleitet.

Das eigenständige Horrorspiel erscheint am 28. Januar 2027 exklusiv für PlayStation 5. Die offizielle Spielseite bietet eine Übersicht über die Charaktere und ihre Beziehungen.

Mehr zu den Figuren von Dead True gibt es auf der offiziellen Seite von Until Dawn 2.