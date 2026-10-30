Indie Roundup Week 44: Neue Demos, Releases und ungewöhnliche Spielideen

Indie Roundup Week 44 versammelt neue Spiele, Demos und Updates aus kleinen Studios.

Diese Ausgabe führt durch mehrere sehr unterschiedliche Indie-Projekte: von automatischen Monsterduellen und einer zerstörbaren Multiplayer-Arena über Handels- und Aufbauspiele bis zu satirischen Clicker-Ideen und mobilen Spielen. Die Beiträge sind alphabetisch nach dem jeweiligen Spielenamen sortiert.

DmonMaster

Solo-Entwickler Harusame hat DmonMaster mit Update 2.0.3 um eine deutsche Benutzeroberfläche erweitert. Das auf Steam verfügbare Hack-&-Slay-Spiel setzt auf automatische 3-gegen-3-Kämpfe: Aus 100 sammelbaren Dmon stellen Spieler ein Dreierteam zusammen und ordnen jeder Kreatur ein Dvice mit bis zu drei zufälligen Fähigkeiten zu.

Da während der Gefechte keine direkten Befehle erteilt werden, entscheidet die Vorbereitung über Sieg oder Niederlage. Eine kostenlose Demo ist ebenfalls auf Deutsch spielbar. Der offizielle Trailer zeigt die überarbeiteten Spielsysteme und die höheren Endgame-Schwierigkeitsstufen.

El Mequetrefe

In El Mequetrefe übernimmt man im fiktiven Puerto Bonanza des Jahres 1976 die Leitung einer Zeitung. Zwischen Geldsorgen, Familienkonflikten und politischem Druck entscheiden Gespräche, Recherchen und die Auswahl der Schlagzeilen darüber, welche Ausgabe am Ende erscheint. Die Geschichte verbindet Management-Entscheidungen mit einer stilisierten, von lateinamerikanischer Popkultur geprägten Welt.

Das Spiel von Pudim Studios befindet sich noch in Entwicklung; eine spielbare Version gibt es derzeit nicht. Die Steam-Seite weist zudem auf den Einsatz von KI-gestützten Werkzeugen bei Illustrationen, Texten und Übersetzungen hin.

Guns & Goo

Das finnische Studio Meteor Works arbeitet an Guns & Goo, einem schnellen 2D-Shooter für lokale und Online-Partien. Die Gefechte finden auf vollständig zerstörbaren Einzelbildschirmen statt, wodurch Deckung und Angriffswege ständig neu entstehen. Neben kooperativen Matches sind auch kompetitive Spielarten und eigene Regeln vorgesehen.

Ein integrierter Karteneditor soll der Community erlauben, eigene Arenen zu bauen und zu teilen. Der Steam-Eintrag sammelt weitere Informationen; der Ankündigungstrailer vermittelt einen ersten Eindruck vom Tempo der Matches.

Hodl-n-Roll

Hodl-n-Roll ist ein Managementspiel über den Aufbau eines Unternehmens aus einer kleinen Garage heraus. Der kostenlose Browser-Demoabschnitt führt durch das erste Level und zeigt, wie aus bescheidenen Anfängen Schritt für Schritt ein wachsendes Holding-Netzwerk entsteht. Die Präsentation ist auf elf Sprachen ausgelegt, darunter Deutsch.

Die Demo ist direkt über die offizielle Webseite erreichbar; eine zusätzliche Fassung steht auf itch.io bereit.

Meteor Spin

In Meteor Spin wird ein 5×5-Spielautomatenfeld zum Deckbuilder: Karten werden auf den Walzen platziert, Kombinationen lösen Angriffe oder Verteidigungsboni aus und jede Runde verändert die Ausgangslage. Das Roguelike verbindet die Zufallselemente eines Spielautomaten mit dem langfristigen Aufbau eines Kartendecks.

Das Spiel ist seit 28. Oktober für Windows-PC erhältlich. Der reguläre Preis liegt laut Steam-Seite bei 5,79 Euro; bis 11. November gilt ein Einführungsrabatt. Eine kostenlose Demo ist ebenfalls verfügbar.

Prophet Margin

Prophet Margin ist ein ruhiges Strategie- und Aufbauspiel ohne klassische Kämpfe. In einem zerfallenden Handelsraum entstehen Siedlungen, Produktionsketten und mehrteilige Karawanenrouten. Die Entscheidungen drehen sich darum, welche Waren wohin gelangen, welche Götter zufriedengestellt werden und wie sich neue Orte in das eigene Netz einfügen.

Das Spiel des Berliner Studios Stellar Cartography Interactive ist am 29. Oktober erschienen. Eine Pausefunktion und Rückgängig-Schritte erlauben es, komplexe Handelswege ohne Zeitdruck zu planen. Mehr Details bietet die Steam-Seite.

Qubic Ultimate Tap Adventure Simulator 2067

Qubic Ultimate Tap Adventure Simulator 2067, kurz QUTAS67, nimmt die Formel des Clicker- und Idle-Genres mit einer satirischen Zukunftswelt auf die Schippe. Im Miami des Jahres 2067 beginnt die kriminelle Karriere in einem Müllcontainer und führt über 20 Schauplätze bis zu Banken und Museen. Manager erzeugen passives Einkommen, während 13 Minispiele und mehr als 90 Artefakte für zusätzliche Upgrades sorgen.

QubicGames plant die Veröffentlichung für den 13. November auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Die Steam-Seite ist bereits online; der Humor setzt bewusst auf absurde Kommentare zur Spielebranche.

Toastie

Das mobile Spiel Toastie macht aus der Zubereitung eines gegrillten Käsesandwichs ein kurzes Geschicklichkeits- und Timing-Spiel. Die App nutzt die beiden Bildschirme des iPhone Duo, auf denen Zutaten, Hitze und Zubereitungsschritte parallel im Blick bleiben. Laut Anbieter erreichte das Spiel zuletzt Platz 13 der österreichischen App-Store-Charts.

Eine Halloween-Aktion ergänzt das Grundspiel um saisonale Inhalte. Toastie ist für iPhone und iPad im österreichischen App Store erhältlich; weitere Informationen stehen auf der offiziellen Webseite.

Weitere Meldungen aus der Woche

Die übrigen Einsendungen liefern kurze Einblicke in weitere Indie-Projekte, Apps und kommende Veröffentlichungen. Wo eine öffentliche Steam-Seite oder eine eigenständige Projektseite vorliegt, ist sie direkt verlinkt.

BiSi

BiSi ist ein österreichisches Buzzer-Duell für zwei bis zehn Personen. Das Spiel bietet Kategorien- und Buchstabenrunden online oder offline und verzichtet laut Ankündigung auf Werbung, Tracking und Abonnements. Die App-Store-Seite ist die öffentliche Projekt- und Downloadquelle; eine Steam-Version gibt es nicht.

Carve and Sort

In Carve and Sort werden Kürbisse geschnitzt, bemalt und anschließend alphabetisch auf 26 Regale verteilt. Der Titel unterstützt Einzelspiel sowie lokale und Online-Partien für bis zu vier Personen. Die Projektseite und der Steam-Eintrag geben weitere Informationen.

Cozy Radiation Cleaner

Cozy Radiation Cleaner verbindet Aufräumarbeiten mit einer offenen Spielwelt. Die Xbox-Series-X|S-Version ist laut Meldung bereits erhältlich und wird über den Xbox-Store angeboten.

Crawler 3D

Crawler 3D ist ein rundenbasierter Dungeon-Crawler in einer Retro-2,5D-Perspektive. Kämpfe, Beute, Fähigkeiten und die Entscheidung zwischen körperlicher Stärke und Magie stehen im Mittelpunkt. Die Steam-Seite führt die am 29. September veröffentlichte PC-Fassung.

Deep Frost

Das soziale Horrorspiel Deep Frost versetzt Gruppen auf eine antarktische Forschungsstation, wo Zusammenarbeit und Misstrauen über das Überleben entscheiden. Informationen zum Studio und Projekt bündelt die offizielle Aeon-Games-Seite; eine Demo dazu ist auf Steam verfügbar.

Forgotten Eras

Forgotten Eras stammt aus einem kleinen Team in Griechenland und greift Motive slawischer Folklore auf. Das Spiel soll im März 2027 erscheinen.

Ghost in the SQL Data…

In Ghost in the SQL Data… lösen Spieler Kriminalfälle in Paris, indem sie Datenbanken mit echtem SQL abfragen. Der Detektivtitel ist für Windows und macOS erschienen und unterstützt unter anderem deutsche Texte. Die Steam-Seite dient als zentrale Projekt- und Bezugsquelle.

Geometry Rift: Apocalypse

Geometry Rift: Apocalypse ist ein neonfarbenes Twin-Stick-Roguelite eines Vater-Sohn-Teams. Die kostenlose Demo unterstützt lokales Koop-Spiel für zwei Personen; die vollständige Version ist für das erste Quartal 2027 angekündigt. Auf der Projektseite und bei Steam stehen weitere Details.

Golden Pan

Golden Pan gehört zu einer Reihe kleiner Cozy-Spiele von Cozmoss Games und soll am 9. November für PC erscheinen. Die Einsendung nennt Windows, macOS und Linux sowie deutsche Texte. Der Steam-Eintrag bündelt die verfügbaren Projektinformationen.

Hearthbound

Hearthbound ist ein kostenloses Cozy-MMO für Android und PC, in dem Erkundung, Reittiere und gemeinsames Spielen miteinander verbunden werden. Die offizielle Download-Seite ist die zentrale Projektquelle.

Iron Curtain Call

Iron Curtain Call ist ein kurzer Cartoon-Noir-Shooter in einem alternativen Jahr 1965. Die kostenlose Demo dauert laut Ankündigung rund 15 bis 20 Minuten, während die Vollversion zwölf Kapitel umfassen soll. Der offizielle Projektauftritt und die Steam-Seite bieten weitere Informationen.

Katana Kitsune

Katana Kitsune ist ein isometrisches Action-Roguelite mit Einzel- und Koop-Modus für bis zu vier Personen. Der ugandische Entwickler stellt eine spielbare Fassung über itch.io bereit; eine Steam-Version ist nicht angegeben.

KESSLER: Orbital Incremental

KESSLER: Orbital Incremental nutzt das Szenario des Kessler-Syndroms als Grundlage für ein Pixel-Art-Incremental-Spiel. Eine einzige Kollision kann eine Kettenreaktion auslösen, die durch Upgrades und Prestige-Systeme weiterentwickelt wird. Die kostenlose Demo bleibt verfügbar, die Vollversion ist für den 6. November angekündigt; die Steam-Seite ist die zentrale Projektquelle.

Moonlit Vigil

In Moonlit Vigil übernimmt man in einem 90- bis 120-minütigen Horror-Abenteuer die Aufgabe eines Friedhofswärters. Das Debüt von Chomski Games soll im ersten Quartal 2027 auf Steam erscheinen, eine Demo ist für November geplant. Weitere Informationen liefert die Steam-Seite.

Omertà: Mafia Novel

Omertà: Mafia Novel ist eine Visual Novel im New York der 1950er-Jahre. Alessandro Vieri versucht nach einem Gefängnisaufenthalt, im Drogenmilieu wieder Fuß zu fassen; Entscheidungen und Beziehungen bestimmen den weiteren Verlauf. Der Titel ist bei Steam und im Epic Games Store gelistet.

Orbital Defense 2899

Orbital Defense 2899 ist ein Sci-Fi-Tower-Defense-Spiel in Pixelgrafik, das Code and DESIGN am 29. Oktober für Windows auf Steam und für Android veröffentlicht hat. Im Weltraumjahr 2899 verteidigen Spieler zehn Kolonien gegen Trümmerstürme, die Lebensformen „Veil“ und unmarkierte Drohnen.

Sechs Verteidigungslinien, mehr als 25 Gegnertypen und vier Bosse bestimmen die Gefechte. Nach Niederlagen bleiben Forschungspunkte erhalten, die in mehr als 130 Projekte investiert werden können. Zusätzlich gibt es zwei Einsatzleiter mit unterschiedlichen Eigenschaften, Sonderaufträge, Budget-Herausforderungen und einen New-Game-Plus-Modus. Die Steam-Version kostet 2,89 Euro; die Android-Fassung ist für 3,19 Euro erhältlich. Laut Anbieter unterstützt das Spiel 13 Sprachen, darunter Deutsch.

PORTORIA

PORTORIA konzentriert sich auf Handel und Fabrikautomation in einem Inselstaat ohne Gegner oder klassische Kämpfe. Aus Erz entstehen Produktionsketten bis hin zu Satelliten, während internationale Aufträge die Entwicklung vorgeben. Die Projektseite und der Steam-Eintrag führen die am 28. Oktober veröffentlichte PC-Version.

Purrfect Together

Purrfect Together ist ein kooperatives Wohlfühlspiel mit den Katzen Gugu und Mimi. Neben lokalem Koop auf einem Bildschirm sind Online-Partien, Matchmaking und ein KI-Partner für Solospieler vorgesehen; eine Demo soll noch 2026 erscheinen. Die Steam-Seite dient zugleich als Projekt- und Store-Link.

RAT GAME

In RAT GAME treten ein Koch und zwei bis sieben Ratten in einem asymmetrischen Koop-Horrorspiel gegeneinander an. Die Ratten versuchen, ein Restaurant durch angenagte Kabel, verstopfte Toiletten und gehackte Computer lahmzulegen, während der Chef sie aufspürt und einsperrt. Alternativ kann die Gruppe gemeinsam gegen einen Roboterkoch antreten.

Die Partie spielt in einem Restaurant mit Abkürzungen und versteckten Wegen. Menschliche oder computergesteuerte Köche, Proximity-Chat und ein dynamischer Soundtrack gehören zum Umfang. RAT GAME ist laut aktueller Pressemeldung seit 30. Oktober für PC erhältlich.

Rummage Row

Rummage Row gehört zu Cozmoss Games’ kommender Reihe entspannter PC-Spiele und soll am 11. November für Windows, macOS und Linux erscheinen. Die kurze Meldung nennt deutsche Texte und einen Fokus auf gemütliches Spieltempo. Weitere Angaben stehen auf der Steam-Seite.

Rune Runners

Rune Runners ist ein Plattformspiel für ein bis zwei Personen, in dem vier junge Magier mit unterschiedlichen Elementen durch zehn Welten laufen. Runden, Monster und Bosskämpfe werden durch kooperative Fähigkeiten ergänzt. Die Steam-Seite bündelt die Projektinformationen.

Seaside Scoops

Seaside Scoops ist der dritte angekündigte Cozy-Titel von Cozmoss Games und soll am 16. November auf PC erscheinen. Die Veröffentlichung ist für Windows, macOS und Linux vorgesehen; der Steam-Eintrag liefert die verfügbaren Details.

Sort a Lot

In Sort a Lot werden 2.200 Schafe über 24 Höfe verteilt. Der First-Person-Titel verzichtet auf Zeitdruck, Fehlerstrafen und Punktesysteme und setzt stattdessen auf ruhiges Sortieren. Die PC-Version erscheint am 17. November; weitere Informationen stehen bei Steam.

SURI: The Seventh Note

SURI: The Seventh Note ist ein Rhythmus-Action-Plattformspiel von Tathvamasi Studios und seit 30. Oktober für PlayStation 5 und PC via Steam erhältlich. Die Bewegungen der Hauptfigur Ajira, Plattformpassagen und Fluchtsequenzen sind an den Takt der Musik gekoppelt. Das Spiel entstand im Rahmen des PlayStation India Hero Project.

Die Entwickler kombinierten für die Welt von Suri Einflüsse aus verschiedenen Regionen Indiens mit handgezeichneten Umgebungen. Laut Studio wurden 80 Prozent der Musik mit analogen Instrumenten aufgenommen; ein Abstand von 480 Millisekunden zwischen den Hauptbeats soll die Eingaben mit dem Rhythmus verbinden. Das Prequel-DLC Trials of Yama ist ebenfalls erhältlich. Weitere Angaben stehen auf der offiziellen PlayStation-Seite.

Tavern Clicker

Tavern Clicker verbindet ein gemütliches Fantasy-Szenario mit klassischen Clicker-Mechaniken. Der geplante Release ist für das vierte Quartal 2026 angekündigt. Der Steam-Eintrag dient als öffentliche Projekt- und Store-Seite.

The Polar Darkness

The Polar Darkness ist ein psychologisches Horror-Abenteuer, das 2027 auf Steam erscheinen soll. Die Meldung verweist auf einen frühen Entwicklungsstand und eine wachsende Wunschliste; die Steam-Seite ist die derzeit verifizierte Projektquelle.

The Sixth Sin

Die Demo von The Sixth Sin führt rund 25 bis 35 Minuten durch das Spiel und war während des Steam Next Fest spielbar. Der Early-Access-Start ist für den 25. November angekündigt. Weitere Informationen bietet der Steam-Eintrag.

Vignus

Vignus verbindet Top-down-Action mit Erkundung, Basisbau und biologischer Automatisierung. Eine öffentliche Demo wurde für den 30. Oktober angekündigt; der Steam-Eintrag ist die verifizierte Projekt- und Storequelle.

Ausblick

Die Meldungen dieser Woche zeigen erneut, wie breit das Indie-Spektrum ausfällt: Kleine Teams kombinieren bekannte Genres mit ungewöhnlichen Regeln, persönlichen Themen oder bewusst eigenwilligem Humor. Einige der vorgestellten Projekte sind bereits erhältlich, andere lassen sich über Demos ausprobieren oder stehen für die kommenden Monate auf der Wunschliste.