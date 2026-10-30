Football Manager 2027 für mehrere Tage kostenlos spielbar!

Die Vorabversion von Football Manager 27 ist bis zum 3. November kostenlos auf PC und Mac spielbar. Die Vollversion erscheint am 10. November.

SEGA und Sports Interactive bieten die Vorabversion von Football Manager 27 für mehrere Tage kostenlos an. Der Zugriff ist laut offizieller Ankündigung über Steam, Epic, den Microsoft Store, Xbox Game Pass und PC Game Pass möglich. Eine zusätzliche Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Testphase läuft bis 3. November 2026 um 19:00 Uhr MEZ. Enthalten sind sämtliche Spielmodi, darunter der neue Mehrspielermodus „Shuffle Draft“. Während der kostenlosen Phase gestartete Karrieren sollen sich in die kostenpflichtige Vorabversion und später in die Vollversion übernehmen lassen.

Veröffentlichung am 10. November

Football Manager 27 erscheint weltweit am 10. November. Die Veröffentlichung ist für mehrere Plattformen angekündigt; die kostenlose Vorabversion beschränkt sich laut SEGA auf PC und Mac. Der Preis der Vollversion liegt bei 59,99 Euro. Ein Vorabkauf bietet bei anerkannten Händlern einen Rabatt von zehn Prozent.

Weitere Informationen zu den diesjährigen Neuerungen stellt Sports Interactive auf der offiziellen Football-Manager-Webseite bereit.

Fakten zu Football Manager 27