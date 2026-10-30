Assassin’s Creed: Herbst Update 2026 veröffentlicht

Ubisoft gibt mit dem Herbst-Update 2026 einen Überblick über neue Inhalte für die Reihe und den Stand mehrerer kommender Projekte.

Im Mittelpunkt des aktuellen Updates zu Assassin’s Creed stehen zunächst zwei bereits veröffentlichte Spiele. Für Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist das letzte große Inhaltsupdate erschienen. Es ergänzt unter anderem Neues Spiel+, einen Albtraum-Modus, neue Belohnungen, zusätzliche Niederschläge und weitere Anpassungsoptionen für die Jackdaw und ihre Crew.

Auch Assassin’s Creed Valhalla erhält eine zuvor häufig gewünschte Funktion. Neues Spiel+ soll am 5. November 2026 erscheinen. Ubisoft nennt außerdem eine neue Community-Umfrage und geplante Workshops, mit denen Feedback zur weiteren Ausrichtung der Reihe gesammelt werden soll.

Neuigkeiten zu kommenden Projekten

Darüber hinaus bestätigt Ubisoft, dass die Arbeiten an mehreren Projekten weiterlaufen. Dazu zählen die unter den Codenamen „HEXE“ und „INVICTUS“ bekannten Vorhaben sowie eine Live-Action-Serie für Netflix. Konkrete Veröffentlichungstermine oder ausführliche Details zu diesen Projekten nennt das Update nicht.

Für 2027 ist außerdem das 20-jährige Jubiläum der Reihe angekündigt. Weitere Informationen sollen nach und nach über die offiziellen Kanäle folgen.

Fakten zu Assassin’s Creed