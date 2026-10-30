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VIRTUA FIGHTER CROSSROADS – neuer Charakter-Trailer veröffentlicht

von Hannes Linsbauer0

SEGA stellt im neuen Trailer zu VIRTUA FIGHTER CROSSROADS den Charakter Lionel Rafale vor. Das Action-Adventure soll 2027 erscheinen.

Lionel Rafale ist ein junger Kampfsportler, der in Vilasapara eintrifft. Im neuen Charakter-Trailer tritt er gegen Cielo an und stellt seine Kampfkünste unter Beweis. Welche Rolle Lionel in der Geschichte übernimmt, bleibt zunächst offen.

VIRTUA FIGHTER CROSSROADS verbindet eine filmisch erzählte Handlung mit den realistischen Kämpfen der Reihe. SEGA beschreibt das Projekt als neuen Teil der Kampfspielmarke mit Action-Adventure-Schwerpunkt. Die Geschichte spielt in Vilasapara, wo die verschiedenen Figuren aufeinandertreffen.

Veröffentlichung für 2027 geplant

Ein genauer Termin wurde bisher nicht genannt. Als Plattformen sind PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorgesehen. Weitere Informationen bündelt SEGA auf der offiziellen Produktseite.

Fakten zu VIRTUA FIGHTER CROSSROADS

  • Publisher: SEGA
  • Genre: Action-Adventure mit Kampfspiel-Elementen
  • Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
  • Veröffentlichung: 2027
  • Neuer Charakter: Lionel Rafale
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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