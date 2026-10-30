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DEATH STRANDING ISOLATIONS NEW DETAILS AND TEASER REVEALED

von Hannes Linsbauer0

KOJIMA PRODUCTIONS hat neue Details und einen Teaser zu DEATH STRANDING ISOLATIONS veröffentlicht. Die handgezeichnete Animationsserie soll 2027 exklusiv bei Disney+ starten.

DEATH STRANDING ISOLATIONS erzählt eine neue Geschichte im Universum der Videospielreihe. Die Handlung ist laut KOJIMA PRODUCTIONS von den Spielen getrennt und folgt einem jungen Mann und einer jungen Frau, die sich auf ein eigenes Abenteuer begeben.

Der veröffentlichte Teaser zeigt die Grundlagen der Welt und die Folgen des Death Stranding. Inhaltlich ist die Serie in Nordamerika angesiedelt, nachdem Sam das Land mithilfe des Chiral Network wieder verbunden hat. Die neu entstandenen Verbindungen bringen dabei weitere Konflikte und unvorhergesehene Folgen mit sich.

Neues Kreativteam

Regie führt Takayuki Sano. Die Animationen entstehen bei E&H production, bekannt unter anderem für Ninja Kamui und Bullet/Bullet. Als Autor für die Serienkomposition und das Drehbuch wurde Tow Ubukata bestätigt. Hideo Kojima ist als Executive Producer beteiligt, Ilya Kuvshinov übernimmt das ursprüngliche Charakterdesign.

KOJIMA PRODUCTIONS nennt 2027 als Startjahr und Disney+ als exklusiven Streamingdienst. Ein konkreter Termin wurde noch nicht angekündigt. Die neuen Angaben wurden im Rahmen der Feier zum zehnjährigen Bestehen des Studios vorgestellt.

Fakten zu DEATH STRANDING ISOLATIONS

  • Produktion: KOJIMA PRODUCTIONS
  • Regie: Takayuki Sano
  • Animation: E&H production
  • Streaming: Disney+
  • Start: 2027
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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