Nintendo erklärt den 1. November zum „Pikmin Day“

Nintendo widmet den 1. November künftig den Pikmin und kündigt neue Inhalte für Pikmin 4, Pikmin Bloom und die Kurzfilmreihe „Hello! Pikmin“ an.

Nintendo hat den 1. November zum „Pikmin Day“ erklärt. Der Termin soll an die drei ursprünglichen Pikmin in den Farben Rot, Blau und Gelb erinnern, deren Anordnung an die Schreibweise 1.11 erinnert. Die Ankündigung erfolgte in einer eigenen Pikmin Day Direct mit mehreren Neuigkeiten zur Serie.

Pikmin 4 mit Dandori-Akademie

Im Mittelpunkt stand Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori-Akademie, das am 12. November exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint. Die Erweiterung bringt Sprachbefehle für den Rettungshund Otschin und den neuen Modus Dandori-Akademie. Dort sammeln Spielerinnen und Spieler unter Zeitdruck Schätze und treten an Wochenenden zu Prüfungen an. Eine kostenlose Demo im Nintendo eShop enthält den ersten Bereich der Hauptgeschichte sowie zwei Dandori-Akademie-Level.

Neue Inhalte für Pikmin Bloom

Für die Smart-Device-App Pikmin Bloom ist für diesen Winter ein Abenteuer mit geheimen Höhlen angekündigt. In den Höhlen können Pikmin Kreaturen bekämpfen und Schätze finden. Wer Pikmin Bloom mit der Switch-2-Version von Pikmin 4 verbindet und dort Prüfungen absolviert, soll zusätzliche Belohnungen wie eine Höhlenkarte erhalten.

„Hello! Pikmin“ startet

Nintendo Pictures produziert außerdem die fortlaufende Kurzfilmreihe „Hello! Pikmin“. Die ersten beiden Episoden sind laut Nintendo bereits in der App Nintendo Today! und auf weiteren Nintendo-Kanälen verfügbar. Eine Übersicht über die vier Hauptspiele bietet der offizielle Pikmin-Hub. Die vollständige Pikmin Day Direct ist auf YouTube abrufbar.

Fakten zum Pikmin Day