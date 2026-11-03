The Elder Scrolls VI: Sentinel wird der nächste Teil der Serie heißen

Bethesda Game Studios feiert heute ihr 40. Jubiläum und enthüllt den Namen des nächsten Teils der legendären The Elder Scrolls-Reihe: The Elder Scrolls VI: Sentinel.

Die Bekanntgabe des Namens The Elder Scrolls VI: Sentinel fällt auf das 40. Jubiläum von Bethesda Game Studios. Todd Howard blickte heute in einer Nachricht an die Spieler:innen auf die unglaubliche Reise des Studios von einem kleinen Team in Maryland, USA hin zu einem der bekanntesten Namen in der Spielebranche zurück.

Die Geschichte von Bethesda Game Studios ist nicht einfach nur eine Aneinanderreihung immer größerer Spiele oder stetiger technischer Verbesserung. Über vier Jahrzehnte hinweg hat das Studio die Grenzen des Machbaren immer weiter mit neuen Ideen verschoben, aus jedem Spiel gelernt und diese Lehren zur Weiterentwicklung und Erschaffung unvergesslicher Erlebnisse für die Spieler:innen genutzt.

Frühe Titel wie Gridiron (1986) und Wayne Gretzky Hockey (1988) erweckten mit physikbasiertem Gameplay den Sport zum Leben und die postapokalyptische offene Welt von The Terminator’s (1991) verschaffte Spieler:innen die Freiheit, sich nach Herzenslust auf Erkundungstour zu begeben. The Elder Scrolls III: Morrowind (2002) katapultierte die The Elder Scrolls-Reihe auf eine neue Ebene und war die Grundlage für eine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit XBOX. Fallout 3 (2007) ließ ausgehend von den Erfahrungen mit The Elder Scrolls das Studio dann neue Spielereihen erschaffen und zu seinem postapokalyptischen Erbe zurückkehren.

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) setzte einen neuen Standard für Open-World-RPGs und ist immer noch das meistgespielte Spiel von Bethesda Game Studios. Mit Fallouts erster Online-Welt in Fallout 76 (2018) brach das Team dann zu neuen Ufern und zur Erkundung einer kompletten Galaxie in Starfield (2023) auf. Nun richtet sich ihr Blick mit The Elder Scrolls VI: Sentinel auf das nächste Abenteuer.

Auf der Internetseite zum 40. Jubiläum von Bethesda Games Studios werden Geschichten von Entwickler:innen, Erinnerungen sowie Fotos aus den letzten vier Jahrzehnten bereitgestellt.

Weitere Informationen zur 40. Jubiläumsfeier sind unter bethesda.net zu finden