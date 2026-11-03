Grand Theft Auto VI ab 10. November vorab herunterladen

Es sind nur noch ein paar Wochen, bis Grand Theft Auto VI auf PlayStation 5 und XBOX Series X|S erscheint und das Spie kann schon ab 10. November vorab heruntergeladen werden.

Auf PlayStation 5 könnt ihr ab Dienstag, dem 10. November, um Mitternacht lokaler Zeit in eurer Zeitzone damit beginnen, das Spiel vorab herunterzuladen. Auf XBOX Series X|S kann weltweit ab Dienstag, dem 10. November um 00:00 Uhr GMT begonnen werden. Code-in-Box-Versionen für beide Konsolen sollten ab 12. November im Handel bereitstehen.

Die Datei, die vorab heruntergeladen wird, braucht je nach Gerät bis zu 212 GB Speicherplatz, also stellt sicher, dass ihr ausreichend Platz zur Verfügung habt, um so bald wie möglich mit dem Herunterladen zu beginnen.

Mehr Informationen darüber, wie ihr Grand Theft Auto VI auf PlayStation 5 und XBOX Series X|S vorab herunterladet, findet ihr auf der Seite vom Rockstar Support.

Für weitere Informationen zu Grand Theft Auto VI besucht die offizielle Webseite und schaut euch offizielle Videos wie „Ein ausführlicher Blick“ an, hört euch Previews der In-Game-Radiosender und Singles aus Grand Theft Auto VI: The Album an, erfahrt mehr über Vice City und darüber hinaus im „Nur in Leonida“-Abschnitt und holt euch Informationen über die Ultimate Edition.

Am 19. November werden wir auf der Webseite eine druckfertige Version des offiziellen Cover-Artworks von Grand Theft Auto VI und eine Karte von Leonida als kostenlosen digitalen Download zur Verfügung stellen. Eine doppelseitige physische Version dieses Posters wird kurz nach dem Launch auch im Rockstar Store verfügbar sein – für 0,99 € als Einzelkauf oder als Geschenk mit jedem Kauf im Rockstar Store.