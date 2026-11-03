Silica verlässt den Early Access und startet mit Version 1.0

Bohemia Interactive veröffentlicht Version 1.0 des RTS-FPS-Mixes Silica auf PC und ergänzt die Vollversion um eine storybasierte Kampagne.

Nach mehr als drei Jahren im Early Access ist Silica am 3. November in Version 1.0 erschienen. Das von Martin Melichárek im Rahmen des Bohemia-Incubator-Programms entwickelte Spiel verbindet Echtzeitstrategie mit einem First-Person-Shooter. Die Vollversion ist für PC über Steam verfügbar; Besitzer der Early-Access-Fassung erhalten das Update ohne zusätzliche Kosten.

Drei Fraktionen auf Baltarus

Die Gefechte spielen auf dem Wüstenplaneten Baltarus. Die menschlichen Fraktionen Sol und Centauri kämpfen um Ressourcen und treffen dabei auf die einheimischen Aliens. Spielerinnen und Spieler können als Commander Basen errichten, Ressourcen verwalten und Einheiten aus der Übersicht führen oder direkt als Soldat, Fahrzeug oder Alien am Kampf teilnehmen.

Neue Kampagne und überarbeitete Gefechte

Im Zentrum der Version 1.0 steht die Centauri-Kampagne. Die Einzelspieler-Kampagne bietet laut Bohemia voll vertonte Missionsbesprechungen und Dialoge. Eine 3D-Globuskarte zeigt den Verlauf des Konflikts und die wechselnde territoriale Kontrolle zwischen den Missionen; Fortschritte lassen sich jederzeit speichern, automatische Checkpoints sind ebenfalls vorhanden.

Verbesserungen an Formationen, Bewegungs- und Angriffsbefehlen sowie der Einheitenauswahl sollen die Armeesteuerung präzisieren. Überarbeitete Zielsuche und Fahrzeugbewegungen betreffen die KI. Hinzu kommen erweiterte Sandbox-Werkzeuge für eigene Szenarien und den Austausch über den Steam Workshop.

Neue Multiplayer-Funktionen

Ein neues 1-gegen-1-Matchmaking erleichtert die Suche nach Gegnern, die Auswahl der Fraktion und den Ausschluss bestimmter Karten. Zusätzlich nennt Bohemia Verbesserungen an dedizierten Servern, der Verbindungsstabilität und der Erkennung von Teamkillern. Insgesamt stehen Strategie, kooperative Strategie mit anpassbarer Schwierigkeit, die Kampagne und das kompetitive 1-gegen-1-Matchmaking als Spielvarianten zur Verfügung.

Weitere Hintergründe zum Termin und zur Entwicklung nennt der offizielle Entwickler-Blog.

Fakten zu Silica