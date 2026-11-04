Razer Raiju V3 Pro Signature Edition erscheint in limitierter Auflage

Die Razer Raiju V3 Pro Signature Edition erscheint ab 10. November mit Magnesiumgehäuse, TMR-Sticks und 2.000-Hz-Polling.

Razer hat den offiziell für PlayStation 5 lizenzierten Controller Raiju V3 Pro Signature Edition angekündigt. Die Sonderedition wird ab dem 10. November 2026 in regionalen Drops angeboten und ist auf 1.337 einzeln nummerierte Exemplare begrenzt. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 368,99 Euro, der Vertrieb erfolgt exklusiv über Razer.com und ausgewählte Razer Stores.

Das Gehäuse besteht aus einer Magnesiumlegierung und bringt laut Hersteller rund 260 Gramm auf die Waage. Die Griffe sind mit strukturiertem TPU versehen, während das lasergravierte, halbtransparente Touchpad einen Blick auf das offene Polygon-Design ermöglicht. Tasten, Steuerkreuz und weitere Eingaben setzen auf Double-Shot-PBT.

Für die Steuerung verwendet der Controller kontaktlose TMR-Sensoren an den symmetrisch angeordneten Thumbsticks. Sechs frei belegbare Multifunktionstasten, zwei Claw-Grip-Bumper und vier Rücktasten mit Mausklick-Charakteristik sollen zusätzliche Eingabemöglichkeiten schaffen. Auf dem PC unterstützt der Raiju V3 Pro Signature Edition über Razer HyperPolling Wireless eine Polling-Rate von bis zu 2.000 Hertz.

Die Konfiguration erfolgt über Razer Synapse oder die Razer-PlayStation-Mobile-App. Dabei lassen sich unter anderem Tastenbelegung, Thumbstick-Empfindlichkeit und Trigger-Reaktion anpassen und Profile direkt auf dem Controller speichern. Zum Lieferumfang gehören alternative Thumbstick-Kappen, austauschbare Abdeckungen für die Rücktasten, ein Transportetui, ein HyperSpeed-Wireless-Dongle und ein USB-Kabel.

Weitere Informationen stellt Razer auf der Produktseite des Controllers bereit.

Fakten zum Razer Raiju V3 Pro Signature Edition