Warhammer 40,000: Rogue Trader – Processional of the Damned erscheint am 8. Dezember

Der finale DLC zu Warhammer 40,000: Rogue Trader erscheint am 8. Dezember 2026 und ergänzt das Rollenspiel um eine neue Geschichte, Begleiterin und Archetyp.

Owlcat Games hat den Veröffentlichungstermin für Processional of the Damned bekannt gegeben. Der finale Zusatzinhalt für Warhammer 40,000: Rogue Trader erscheint am 8. Dezember 2026 und soll die Geschichte des Rollenspiels in der Koronus-Weite abschließen. Der DLC wird für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series sowie Nintendo Switch 2 angeboten.

Im Zentrum steht ein gewaltiger Friedhof für Raumschiffe. Die Begleiterin Stella und ihre Crew geraten dort in eine ausweglose Situation und müssen mit anderen Überlebenden zusammenarbeiten. Gemeinsam untersuchen sie, wer Stella an diesen Ort gelockt hat und welche Ereignisse hinter dem verlassenen Schiffsfriedhof stehen. Die neue Handlung soll sich in die bestehende Kampagne einfügen und zusätzliche Entscheidungen bereithalten.

Mit Stella kommt eine neue Begleiterin hinzu. Außerdem führt Processional of the Damned den spielbaren Archetyp Fanatiker ein, der auf den Nahkampf ausgerichtet ist. Neue Gegner aus den Reihen des Chaos und der Aeldari sowie zusätzliche Ausrüstung erweitern die taktischen Möglichkeiten. Eine neue „Madness“-Mechanik wirkt sich auf die Begleiter aus und soll ihre Entwicklung und bestimmte Situationen im Verlauf des DLCs beeinflussen.

Warhammer 40,000: Rogue Trader ist unter anderem auf Steam erhältlich. Einen ersten Eindruck vom finalen Zusatzinhalt vermittelt der folgende Trailer.