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VOID/BREAKER verlässt den Early Access und erscheint für PC und Konsolen

von Hannes Linsbauer0

VOID/BREAKER verlässt den Early Access und ist mit Version 1.0 inklusive Story-Finale, neuen Gegnern und Zerstörungsmechaniken erhältlich.

Playstack und das Solo-Studio Stubby Games haben VOID/BREAKER in Version 1.0 veröffentlicht. Der schnelle Roguelite-FPS ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Auf Steam war das Spiel zuvor im Early Access verfügbar und erhielt laut Publisher überwiegend positive Rückmeldungen.

In VOID/BREAKER kämpfen Spielerinnen und Spieler gegen Maschinen, die von einer feindlichen künstlichen Intelligenz gesteuert werden. Jede Runde beginnt mit einer neuen Zusammenstellung aus Wegen, Gegnern und Modifikationen. Waffen lassen sich mit verschiedenen Mods kombinieren, wodurch sich ihre Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten deutlich verändern können.

Auch die Umgebung wird zum Bestandteil des Kampfes. Wände lassen sich durchbrechen, Gebäude können einstürzen und eröffnen dadurch neue Wege oder treffen Gegner. Die schnelle Bewegung soll dabei mit taktischen Entscheidungen verbunden werden, etwa wenn ein eigener Build auf bestimmte Modifikationen oder Zerstörungseffekte ausgerichtet wird.

Die 1.0-Version ergänzt Zone 06 und führt die Geschichte zu ihrem Abschluss. Hinzu kommen ein neuer Boss, weitere Gegnertypen, eine zusätzliche Waffe, neue Freischaltungen und mehr als 50 neue Erfolge. Auf Steam ist außerdem ein Supporter-Paket mit dem Soundtrack von Joe Ford verfügbar; Early-Access-Käufer erhalten es laut Ankündigung ohne Aufpreis.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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