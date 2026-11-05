Incursion Red River: Update 1.4.0.0 bringt deutsche Texte und neue Karte

Das vierte große Update für den Steam-Extraction-Shooter Incursion Red River erscheint am 4. November mit deutscher Sprache, neuer Map und fünf Story-Missionen.

Games Of Tomorrow veröffentlicht am 4. November das Update 1.4.0.0 für Incursion Red River. Die Aktualisierung erweitert den taktischen Extraction-Shooter um neue Inhalte und bringt erstmals eine deutsche Lokalisierung. Insgesamt werden sechs neue Sprachen ergänzt.

Neue Karte und zusätzliche Operationen

Mit „Outskirts“ kommt eine neue Karte hinzu. Auf allen Karten stehen außerdem zusätzliche Operationen bereit, darunter Airdrops und Luftschläge auf Konvois. Auf Delta kann nachts ein Boss-Konvoi auftauchen. Fünf neue Story-Missionen führen die Kampagne weiter. In den Einsätzen finden sich künftig Händler und Secure Container, die den Umgang mit Ausrüstung und Beute verändern.

Überarbeitete Systeme

Das Update überarbeitet Bewegung und Gunplay sowie das Medic-System. Essen und Trinken, ein neuer AI Director und ein vollständig neu gestaltetes Inventar sollen die Abläufe während der Einsätze erweitern. Gleichzeitig wurde die Installationsgröße laut Entwickler von 80 auf 40 Gigabyte reduziert.

Zum Umfang gehören außerdem sieben neue Waffen, sieben Optiken und Aufsätze, neun Ausrüstungsteile und zehn Medic-Items. Für die Bildausgabe werden Frame Generation für AMD-, NVIDIA- und Intel-Hardware sowie Intel XeSS ergänzt. Die sechs neuen Sprachen umfassen neben Deutsch auch weitere, in der Mitteilung nicht einzeln aufgeführte Lokalisierungen.

Incursion Red River ist auf Steam im Early Access erhältlich. Der genaue Preis und ein Termin für die vollständige Veröffentlichung wurden in der Meldung nicht genannt.

Fakten zu Incursion Red River