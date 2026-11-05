World of Warcraft: Forever ist ab sofort live

World of Warcraft: Forever startet mit überarbeiteten Zonen, mehr als 1.000 Quests, einem neuen Volk und neuen Dungeons und Schlachtzügen.

Blizzard hat World of Warcraft: Forever veröffentlicht. Die neue Version führt durch eine überarbeitete Variante des ursprünglichen Azeroths und setzt nach den Ereignissen von Warcraft III: Reforged – Forsaken Kingdom sowie vor dem Geschmolzenen Kern an. Das Abenteuer reicht von Stufe 1 bis 60 und soll in den kommenden Jahren durch weitere Inhalte ergänzt werden.

Die Östlichen Königreiche und Kalimdor wurden um neue sowie überarbeitete Gebiete erweitert. Insgesamt kommen laut Blizzard mehr als 1.000 Quests für die verschiedenen Stufen hinzu. Zu den neuen Schauplätzen zählen unter anderem Hyjal, Shen’dralas, die Flusslande und die Insel Zephras.

Mit den Himmelsgeborenen, auch Shen’dorei genannt, steht außerdem ein neues spielbares Volk zur Verfügung. Das zugehörige Startgebiet auf der Insel Zephras führt von Stufe 1 bis 12 durch eine Geschichte über Wind und Ahnen. Bei der Charaktererstellung entscheiden sich Spielerinnen und Spieler, ob die Himmelsgeborenen der Horde oder der Allianz beitreten.

Für Gruppen warten neun neue Dungeons für fünf Personen sowie zwei neue Schlachtzüge. Die Inhalte greifen bekannte Elemente aus dem ursprünglichen World of Warcraft auf, verbinden sie aber mit neuen Quests und Gegnern. Ergänzt wird der Start durch Klassenanpassungen, ein Vermächtnissystem und weitere Änderungen an der Reise durch Azeroth.

Ein offizieller Gameplay-Trailer stellt die neue Version vor.