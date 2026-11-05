Where the Seeds Fall ist ab sofort für PS5, Switch 2 und PC verfügbar

Where the Seeds Fall, das erste Spiel von CygamesEdge, ist ab sofort für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich.

Cygames hat mit Where the Seeds Fall das erste Spiel unter dem neuen Label CygamesEdge veröffentlicht. Das Action-Adventure ist seit dem 5. November 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam verfügbar. Der Preis liegt laut Hersteller bei 9,99 Euro.

Die Handlung spielt in einer von der Seuche Blight verwüsteten Welt. Die Menschen haben ihre Siedlungen auf den Ästen eines gewaltigen Weltenbaums errichtet. Ein Mann, der alles verloren hat, trifft auf ein geheimnisvolles „Fell Child“, das als Vorzeichen einer Katastrophe gilt und seiner verstorben geglaubten Tochter ähnelt.

Gemeinsam steigt das Duo durch die Äste des Weltenbaums ab. Dabei müssen zerfallende Plattformen, starke Winde und instabile Wege überwunden werden. Die kompakte Hauptgeschichte soll in ungefähr drei Stunden abschließbar sein. Nach dem Abschluss stehen schwierigere Karten und Zeitprüfungen zur Verfügung.

Die offizielle Spielseite und die Steam-Seite bieten weitere Informationen. Zur Veröffentlichung wurde außerdem ein kurzer Eröffnungsfilm veröffentlicht.