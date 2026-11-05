Deutscher Entwicklerpreis 2026 wird am 8. Dezember in Köln verliehen

Der Deutsche Entwicklerpreis 2026 wird am 8. Dezember in Köln verliehen. Corsair Cove führt das Feld mit fünf Nominierungen an.

Die Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises 2026 findet am Dienstag, den 8. Dezember, im Kölner Gürzenich statt. Ausgezeichnet werden Computerspiele und Entwicklerteams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Durch die Gala führen Lynne Glaner und der Spielejournalist Dom Schott.

In der Kategorie „Bestes Deutsches Spiel“ treten Anno 117: Pax Romana von Ubisoft Mainz, Corsair Cove von Limbic Entertainment und Forever Ago von Third Shift gegeneinander an. Corsair Cove liegt mit fünf Nominierungen an der Spitze. Anno 117: Pax Romana, Forever Ago und Slots & Daggers sind jeweils in drei Kategorien vertreten.

Für den Preis gingen insgesamt 262 Einreichungen ein. Zunächst berieten Fachjurys über die Kandidaten in den einzelnen Kategorien, anschließend bestimmte eine 195-köpfige Grand Jury die Nominierungen für das „Beste Deutsche Spiel“. Neben den Spielen werden auch Studios und Personen aus der Branche ausgezeichnet.

Für das „Studio des Jahres“ sind Limbic Entertainment, Quad Head und Stray Fawn Studio nominiert. Zu den weiteren Kategorien zählen unter anderem Indie Game, Game Beyond Entertainment, Audiodesign, Gamedesign, Grafik, Story, technische Leistung und Innovation. Eine Übersicht der Veranstaltung und der nominierten Projekte bietet die offizielle Website des Deutschen Entwicklerpreises.

Die Gala findet im Rahmen der Preisverleihung in der Kölner Altstadt statt; Tickets sind über die Veranstaltungsseite erhältlich.