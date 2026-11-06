Hela: of Mice & Magic zeigt seine Geschichte im neuen Deep-Dive

Ein neuer Story-Deep-Dive zeigt die magische Welt von Hela: of Mice & Magic, das zum Start vollständiges Cross-Play für bis zu vier Personen unterstützt.

Knights Peak und Windup Games haben ein neues Video zu Hela: of Mice & Magic veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht die Geschichte einer gutherzigen Hexe, die nach Jahrhunderten ihre Reise nicht mehr selbst antreten kann. Ihre Mäuse-Begleiter übernehmen die Aufgabe, das aus dem Gleichgewicht geratene Land zu retten und eine neue Harmonie zu finden.

Auf ihrer Reise folgen die Mäuse Briefen, helfen den Bewohnerinnen und Bewohnern des Landes und schließen Freundschaften mit den Wesen des Waldes. Begegnungen wie jene mit dem geheimnisvollen Ritualwächter führen dabei tiefer in die Vergangenheit und die uralte Magie der Welt. Kehren die Figuren zur Hütte zurück, erzählt auch die Hexe ihre eigenen Geschichten.

Hela: of Mice & Magic erscheint am 1. Dezember 2026 digital sowie als limitierte Harmony Edition für Nintendo Switch 2, Xbox Series X und PlayStation 5. Für Xbox Series S und PC ist das Spiel ausschließlich digital erhältlich und startet am selben Tag im Xbox Game Pass. Das vollständige Abenteuer kann lokal im Split-Screen oder online mit bis zu vier Personen auf Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC gespielt werden.

Wer solo spielt, kann das Shade-System nutzen und magische Duplikate der eigenen Maus herbeirufen. Der Story-Deep-Dive ist auf YouTube verfügbar. Eine Demo kann bis 9. November auf PC ausprobiert werden; die Steam-Seite enthält weitere Informationen.