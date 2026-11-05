The Legend of Zelda: Ocarina of Time ab sofort exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist ab sofort exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich und bietet überarbeitete Grafik, Musik und Steuerung.

Nintendo hat The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Das klassische Abenteuer kehrt mit vollständig überarbeiteter Grafik, einem aufgefrischten Soundtrack und verschiedenen Anpassungen am Gameplay auf die aktuelle Konsole zurück. Die Geschichte führt Link erneut durch das Königreich Hyrule und verbindet seine Reise mit den drei Tugenden Weisheit, Kraft und Mut.

Zu den technischen Überarbeitungen gehören neu gestaltete Umgebungen und Charaktere, vertonte Zwischensequenzen sowie erweiterte Dialoge. Auch die Musik wurde neu arrangiert und mit sinfonischer Orchestermusik umgesetzt. Kamera- und Bewegungssteuerung sollen an die Möglichkeiten der Nintendo Switch 2 angepasst sein.

Eine besondere Neuerung betrifft die Okarina. Die bekannten Melodien können klassisch über die Tasten gespielt werden. Alternativ lässt sich das integrierte Mikrofon der Konsole verwenden, um die Stücke zu singen, zu summen oder auf einem Instrument zu spielen. Die Lieder öffnen im Spiel neue Wege, verändern die Tageszeit und lösen weitere Ereignisse aus.

Zusätzliche Funktionen bietet der Dienst ZELDA NOTES über die Nintendo Switch App für kompatible Smart-Geräte. Damit lassen sich unter anderem der eigene Fortschritt verfolgen, Okarina-Melodien erstellen und teilen sowie tägliche Quizfragen beantworten. Für 2027 hat Nintendo außerdem neue amiibo-Figuren von Link und Zelda in ihrer jungen Form angekündigt. Sie schalten spezielle Masken frei; weitere Zelda-amiibo können für zusätzliche Gegenstände eingesetzt werden.

Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Spielseite. Nintendo zeigt die Neuerungen außerdem in einem Übersichtstrailer.