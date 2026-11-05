Aksun verlässt den Early Access am 27. November

Das koreanisch inspirierte Action-Roguelite Aksun erreicht am 27. November Version 1.0 mit Story-Finale, neuer Waffe und Endgame-Inhalten.

Das koreanische Indie-Studio WayWay Inc. hat den Termin für die Vollversion von Aksun bekannt gegeben. Das Action-Roguelite verlässt am 27. November 2026 den Early Access und erscheint auf Steam in Version 1.0. Bis dahin bleibt die aktuelle Fassung bereits spielbar.

Aksun verbindet Hack-and-Slash-Kämpfe mit Motiven aus dem koreanischen Schamanismus. Für die Entwicklung des Charakters stehen Waffen, göttliche Kräfte und mehr als 110 Artefakte zur Verfügung. Zusätzlich beeinflussen die fünf Elemente die Zusammenstellung der Builds und eröffnen unterschiedliche Kombinationen für einzelne Durchläufe.

Mit Version 1.0 wird das letzte Kapitel der Geschichte ergänzt, einschließlich des abschließenden Bosskampfs. Eine neue Waffe mit eigenen Fähigkeiten und Artefakten erweitert die verfügbaren Spielstile. Nach dem Ende der Hauptgeschichte sollen zusätzliche Endgame-Inhalte weitere Herausforderungen bieten.

Die Vollversion baut außerdem auf den Erfahrungen aus dem Early Access auf. WayWay Inc. kündigt mehrere Verbesserungen an Spielablauf und Bedienkomfort an, die unter anderem auf Rückmeldungen aus der bisherigen Entwicklungsphase zurückgehen. Aksun ist bereits auf Steam erhältlich.