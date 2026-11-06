Dawn of War IV zeigt die Rückkehr von The Last Stand

Der neue Battlefield Report zu Warhammer 40,000: Dawn of War IV zeigt den zurückkehrenden Hordenmodus The Last Stand.

Deep Silver und KING Art Games geben einen ersten ausführlichen Einblick in The Last Stand, der in Warhammer 40,000: Dawn of War IV sein Comeback feiert. Der rund 30-minütige Bericht erklärt den zentralen Ablauf aus Überleben, Aufrüsten und dem nächsten Durchlauf.

Bis zu drei Spielerinnen und Spieler schließen sich als Kommandanten zusammen und müssen 20 immer schwierigere Wellen überstehen. Jeder Kommandant kann in einem Durchgang bis zu 30 Stufen erreichen und neue Fähigkeiten sowie Ausrüstung freischalten. Zusätzlich führt jeder eine Strikeforce aus bis zu vier Begleiteinheiten mit eigenen Spezialisierungen an.

Zum Start stehen fünf Kommandanten aus allen vier Fraktionen bereit, darunter die Space-Marine-Orden der Blood Ravens und Dark Angels. Weitere Kommandanten sollen nach der Veröffentlichung als kostenloser DLC folgen. Im ersten Jahr sind zudem kostenlose Updates mit dem Crusade-Modus, neuen Karten, Modi, Kommandanten und einem Missionseditor geplant.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV erscheint am 3. Dezember 2026 für PC. Die Commander Edition bietet ab 30. November drei Tage Early Access. Den Battlefield Report gibt es auf YouTube.