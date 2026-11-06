EA veröffentlicht 25 PC-Klassiker auf Steam

Electronic Arts bringt 25 PC-Klassiker zurück auf Steam, darunter Jubiläums-Editionen von Road Rash und sechs Spielen der Wing Commander-Reihe.

Electronic Arts hat die Restaurierung von 25 PC-Klassikern angekündigt. Sieben Titel erscheinen als Jubiläums-Editionen, während 18 weitere Spiele erstmals wieder digital auf Steam angeboten werden. Die Sammlung umfasst unter anderem Road Rash, Wing Commander, Ultima, Crusader und Theme Hospital.

Die Jubiläums-Editionen bewahren Erscheinungsbild und Spielgefühl der Originale, ergänzen sie aber um Komfortfunktionen für moderne Systeme und Steuerungen. Für sieben Spiele konnten zudem verloren geglaubte Master-FMV-Sequenzen aus einem historischen Medienarchiv geborgen und neu aufbereitet werden. Insgesamt wurden mehr als 1.500 Filmszenen restauriert.

Bei den Wing Commander-Titeln flossen außerdem Community-Mods in die offiziellen Veröffentlichungen ein. Wer bereits eine digitale Version auf GOG oder in der EA App besitzt, erhält das Upgrade auf die jeweilige Jubiläums-Edition automatisch kostenlos. Die Jubiläums-Editionen kosten 9,99 US-Dollar, die übrigen Klassiker 4,99 US-Dollar. Die Sammlung ist auch auf GOG und in der EA App erhältlich; auf Steam und GOG gelten vom 5. bis 19. November Aktionspreise.

Die vollständige Übersicht veröffentlicht EA im Newsbereich. Der Launch-Trailer ist auf YouTube verfügbar.