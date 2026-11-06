PAYDAY: Aces High startet auf Meta Quest, SteamVR und Steam Frame

PAYDAY: Aces High bringt kooperative Raubzüge erstmals speziell für Virtual Reality auf Meta Quest, SteamVR und Steam Frame.

Starbreeze Entertainment und Fast Travel Games haben PAYDAY: Aces High veröffentlicht. Das offiziell lizenzierte VR-Spiel ist ab sofort auf Meta Quest, SteamVR und Steam Frame erhältlich und kostet 24,99 US-Dollar. Wer bereits ein PAYDAY-Spiel auf Steam besitzt, erhält bis Ende 2026 zehn Prozent Rabatt auf die SteamVR- und Steam-Frame-Versionen.

Für die Entwicklung wurde die bekannte Heist-Formel von Grund auf für VR umgesetzt. Die Teams planen den Auftrag, wählen ihre Ausrüstung und entscheiden, ob sie möglichst unauffällig oder mit offenem Visier vorgehen. Interaktionen und Bewegungsabläufe sollen dabei die Besonderheiten der jeweiligen VR-Plattformen nutzen.

Fast Travel Games entwickelt und veröffentlicht das Spiel unter Lizenz. Starbreeze ordnet PAYDAY: Aces High als weiteren Baustein seiner Strategie ein, die Marke über Partnerschaften auf neue Formate und Zielgruppen auszudehnen. Die Serie umfasst neben PC- und Konsolenspielen inzwischen auch Erfahrungen auf Roblox und Fortnite.

Den Launch-Trailer gibt es auf YouTube. Weitere Informationen bietet die offizielle Website.